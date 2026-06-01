Antonio Gómez-Guillamón reconocido como mejor directivo embajador del sur de España en los VII Premios PEC

El reconocimiento a Antonio Gómez-Guillamón pone en valor una trayectoria empresarial vinculada al asociacionismo y al desarrollo de una industria tecnológica avanzada desde Andalucía y con vocación internacional. Ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, comenzó su carrera profesional en compañías de referencia como CASA y Gamesa Aeronáutica, hoy Aernnova, antes de fundar AERTEC en 1997 junto a Vicente Padilla.

“Este reconocimiento pertenece también al equipo de AERTEC y a todas las personas que, con su participación en asociaciones empresariales, han demostrado que desde Andalucía se pueden construir compañías tecnológicas, internacionales, competitivas en los sectores más exigentes del mundo”, ha señalado Gómez-Guillamón. “El sur de España cuenta con talento, industria, universidades, empresas tractoras y una creciente capacidad para ocupar un lugar relevante en la economía tecnológica europea. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo a ese ecosistema desde la innovación, la ingeniería y la colaboración”.

Además de su labor al frente de AERTEC, CESUR ha destacado el papel de Gómez-Guillamón en el impulso del ecosistema aeroespacial y tecnológico andaluz. Participó activamente en la creación del Clúster Andalucía Aerospace, que agrupa a las principales empresas aeroespaciales con presencia en Andalucía, y fue su presidente durante nueve años, etapa en la que la organización superó las 100 empresas asociadas y reforzó la imagen de Andalucía en los principales foros internacionales del sector.

En Málaga, Gómez-Guillamón preside actualmente el Club de Directivos Málaga TechPark Execs, que reúne a las principales compañías tecnológicas implantadas en la provincia. Anteriormente fue vicepresidente del Club Málaga Valley, iniciativa que contribuyó a atraer el interés de grandes empresas tecnológicas internacionales por Málaga y por las oportunidades de implantación en su entorno empresarial.