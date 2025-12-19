Antonio Banderas celebra los 20 años de ESAEM, que se consolida como escuela referente de las artes escénicas en España

La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) celebra su 20º aniversario consolidada como una de las instituciones educativas más influyentes del país en la formación de artes escénicas. Dos décadas de historia que han sido conmemoradas con una gala muy especial, celebrada en el Teatro de los Jóvenes Artistas Antonio Banderas de ESAEM, con la presencia del propio Antonio Banderas, padrino honorífico de la escuela y un gran apoyo de todas sus iniciativas.

Fundada el 20 de diciembre de 2005 por Marisa Zafra, ESAEM ha pasado de ser un proyecto pionero en Málaga a convertirse en una escuela referente nacional e internacional de la enseñanza en artes escénicas. Ha formado cerca de 20.000 alumnos, de los que muchos de ellos desarrollan su carrera en teatro musical, cine, televisión y música.

Hoy en día ESAEM cuenta con numerosos alumnos que triunfan en grandes producciones de teatro musical de Gran Vía como ‘Wicked’, ‘Los Miserables’, ‘Godspell’, ‘Mamma Mia’ o ‘Cenicienta’, entre muchos otros. También en series de Netflix como ‘Élite’ ‘La Chica de Nieve’ o ‘Innato’ o la icónica serie de TV española ‘Cuéntame cómo pasó’, con el alumno Álvaro Díaz, con un personaje principal.

ESAEM ha participado en la Gala de los Premios Goya varios años consecutivos. Una de las actuaciones más emblemáticas de la escuela fue en la Gala de los Latin Grammy cuando alumnos actuaron junto a Alejandro Sanz en el clásico ‘Corazón Partío’. Una de las últimas actuaciones de ESAEM fue con la artista Lia Kali en el Movistar Arena de Madrid ante más de 16.000 personas.

No podemos olvidar a los grandes artistas que han apoyado esta escuela: desde su padrino de honor, Antonio Banderas, hasta Alejandro Sanz, que recibió emocionado el Premio Antonio Banderas de las Artes Escénicas ESAEM 2023 junto a una decena de alumnas que actuaron con él en su concierto en Málaga; o Rosalía, Premio Antonio Banderas de las Artes Escénicas ESAEM 2019, autora de la icónica frase que regaló a todos los artistas de ESAEM: ‘La fe es el idioma del corazón, y si sabes entender a tu ‘cora’, siempre sabrás para dónde ir’.

Antonio Banderas, gran apoyo de ESAEM

La presencia de Antonio Banderas en la gala de esta noche vuelve a subrayar el estrecho vínculo del actor con ESAEM. En 2017 Banderas inauguró el Teatro de los Jóvenes Artistas de ESAEM, que lleva su nombre. Desde entonces ha convertido la escuela en un auténtico vivero creativo, realizando entre sus aulas y teatro los ensayos y castings de sus producciones: A Chorus Line, Godspell o Gypsy.

Su implicación con ESAEM ha hecho que su figura sea habitual en los pasillos, aulas y escenarios de la escuela, algo que los alumnos han vivido siempre como algo cotidiano e inspirador.

Esta noche, Banderas ha felicitado de una manera muy especial a la escuela: ‘Yo me acerqué a ESAEM cuando comencé a necesitarla, porque el teatro ha sido siempre mi pasión, mi refugio para la verdad. Cuando vine a ESAEM, me emocionó esa energía tan extraordinaria que emanaba de los jóvenes. ESAEM es un río que ha dado talento escénico por toda España, y yo he trabajado con actores que han salido de esta escuela’.

Además se refirió a la preparación no sólo académica que reciben los alumnos de ESAEM: ‘Los talentos que salen de ESAEM, no sólo aportan lo que han aprendido, sino que se llevan una ética, un comportamiento especial, van muy preparados psicológicamente, hay una camaradería muy bonita entre ellos, se entienden, se ayudan, y conocen perfectamente el mundo de las artes escénicas’.

Igualmente Antonio Banderas habló de proyectos futuros con ESAEM: ‘Queremos seguir creciendo, y queremos construir un centro de producción en Málaga, y ESAEM nos va a proporcionar muchas cosas’.

Por último, Banderas dedicaba unas palabras a Marisa Zafra: ‘Gracias por llevar este barco maravilloso adelante.’

Una gala que recorre 20 años de historia artística

La gala del 20 aniversario, celebrada en el Teatro de Jóvenes Artistas Antonio Banderas de ESAEM, ante un multitudinario público, ha sido un recorrido escénico por la historia y la esencia de ESAEM. El acto ha contado también con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural y artístico.

Más de 200 voces de alumnos de han abierto el acto con el reconocido en Málaga Coro de Navidad. Como guiño especial, Javier Hernández, uno de los talentos más jóvenes del Conservatorio Oficial de Danza y Artes Escénicas de ESAEM representó a la escuela que cumplía 20 años.

Le ha seguido una muestra del próximo musical La Revolución de las Musas, protagonizado por los alumnos del Doble Grado de Arte Dramático y Artes Escénicas de ESAEM.

Y por último, un Showcase de EnjoyTheProcess, el laboratorio creativo de ESAEM ha aportado uno de los bloques más especiales de la noche. Alumnos, graduados y artistas colaboradores se han unido en este live performance como YosoyValentina, presentando su nuevo single Replay y Luis Lo, cantante del grupo Çantamarta interpretando dos de sus temas ‘Qué triste, qué desastre’ y ‘Cuando los malandros lloran’. Este live performance también ha incluído un impresionante bloque de baile donde se ha fusionado hip hop y flamenco bajo las coreografías Benjamín Leiva y Raúl Calvente, ambos profesores de la escuela.

Dos décadas de excelencia educativa y formación oficial

El Campus ESAEM es el único en España con enseñanzas homologadas de artes escénicas que reúne todas las formaciones oficiales artísticas en un mismo centro. Un alumno puede comenzar sus estudios en ESAEM, desde los 8 años, en el Conservatorio Oficial de Artes Escénicas, puede continuar sus estudios en el Bachillerato de Artes Escénicas y finalizar con el Doble Grado de Arte Dramático y Artes Escénicas de ESAEM, titulación superior equivalente a grado universitario.

Dentro de este campus además se encuentran además el Teatro de los Jóvenes Artistas Antonio Banderas de ESAEM, así como ESAEM HOME, la única residencia de estudiantes diseñada por y para artistas.

La Fundación ESAEM, el gran regalo del 20 aniversario

Uno de los mejores regalos de este 20 aniversario ha sido la presentación de la Fundación ESAEM, creada para apoyar a jóvenes talentos, ofrecer becas a alumnos sin recursos e impulsar nuevas iniciativas artísticas con proyección y visibilidad. La Fundación ESAEM supone de este modo un paso decisivo que refuerza el compromiso social y cultural de la escuela.

Un legado que deben cuidar las nuevas generaciones

Uno de los momentos más emotivos de la noche fueron las palabras de Marisa Zafra, directora de ESAEM, quien quiso poner el foco en los verdaderos protagonistas de estos 20 años: los alumnos: “Vosotros sois el legado del arte. Tenéis la responsabilidad de cuidarlo, elevarlo y defenderlo. Representáis a las nuevas generaciones de artistas y el arte necesita que lo protejáis con la misma pasión con la que lo habéis aprendido aquí”.

Un futuro con la misma esencia

Tras 20 años de historia, ESAEM no solo celebra un aniversario, sino la consolidación de un proyecto educativo que ha transformado la formación artística en España. La escuela mira a las próximas décadas con la misma esencia con la que nació: amor por el arte, excelencia formativa y compromiso con las nuevas generaciones.