Amaia, La M.O.D.A, Love of Lesbian, M-Clan, OBK y Siloé encabezan el cartel de Brisa Festival 2026

Brisa Festival ha anunciado hoy el esperado cartel de su sexta edición. Repite escenario: el Dique de Levante del Puerto de Málaga. Allí, la brisa del mar volverá a fundirse con la mejor brisa musical los días 23, 24 y 25 de julio de 2026. La pléyade de estrellas que brillarán el próximo verano en el icónico recinto es excepcional: Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, OBK, Siloé, Ángel Stanich, Barry B, David Otero, León Benavente, Merino, Pignoise, Samurai, Sienna y Soleá Morente. Junto a estos grandes nombres, una gran selección de bandas emergentes (la mayoría procedentes de Andalucía y especialmente de Málaga): Bravo Bravo, Corazón Inverso, Guarino, Idaira Siles, Maenoba, Monte Ventura, Nina Raku, Pequeño Mal, RBT, Sara Rais, Scandinavia, Something about Tsunamis, Vis Viva y Wasabi Cru.

La diputada provincial y consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el presidente de Cruz Roja Málaga, Luis Utrilla; y otros responsables políticos y patrocinadores, han asistido este mediodía a la presentación de Brisa Festival 2026 en la Fábrica de Cervezas Victoria.

Los representantes de Brisa Festival, Leopoldo Mérida y Agustín Fuentes, acompañados de Jordi Sánchez, líder de OBK, han sido los encargados de presentar y anunciar el cartel de esta nueva edición.

Aunque para muchos sea todo un descubrimiento, Jordi es originario del Valle de Abdalajís. Para subrayar y reconocer estas raíces andaluzas, Brisa Festival lo ha designado como abanderado malagueño de Brisa Festival 2026, una distinción que pone en valor su estrecho vínculo con Málaga y lo ensalza como una de las figuras más importantes del panorama musical español de las últimas tres décadas.

El presidente de Cruz Roja en Málaga, Luis Utrilla, ha destacado el papel de Brisa en la ciudad. “Es una herramienta muy útil para conseguir que Málaga sea una ciudad más social, más justa y más equitativa”.

Por su parte, Pilar Fernández-Fígares, directora-gerente de Fundación Malagaport, indicó que para el Puerto de Málaga “es un honor que Brisa se celebre en nuestro recinto. Un evento que une a los malagueños a través de la cultura, la música y la solidaridad”.

Jorge Sánchez, líder de OBK, arrancó su intervención bromeando: “Posiblemente soy el malagueño más desconocido de la música”. “Sigo siendo ese niño que jugaba a ser Depeche Mode”, subrayó emocionado. “Me siento muy orgulloso de ser boquerón. Hay algo de andaluz en mí”. Jorge anunció que el 25 de julio “no será un concierto, será una fiesta”.

La diputada provincial de Málaga y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González Pazos, aseguró que Brisa es una oferta cultural muy completa. “Nuestros diseñadores tienen la oportunidad de dar a conocer sus creaciones y venderlas directamente”.

UN FESTIVAL 100% ACCESIBLE

Una de las grandes novedades anunciadas para esta edición es el nuevo patrocinio con Fundación LaCaixa. Gracias a esta alianza solidaria, Brisa se convertirá, a través de la Fundación Music for All, en el primer festival de la provincia de Málaga 100% accesible e inclusivo de tal manera que cualquier persona indistintamente de su grado de discapacidad pueda disfrutar del festival.

Nuevamente, por tercer año consecutivo, este importante evento cultural se celebrará en el Dique de Levante del Puerto de Málaga. Sus más de 10.000 m2 y su capacidad para acoger hasta 15.000 personas de aforo diario lo convierten en uno de los espacios más atractivos para este tipo de eventos. Junto a esta amplitud, reseñar su increíble ubicación: entre el mar y la ciudad, a un paso del centro histórico y de las principales vías de comunicación.

Brisa Festival ofrecerá de nuevo varios escenarios, una extensa y variada zona gastronómica y el área infantil ‘Brisa Kids’, donde los pequeños festivaleros disfrutarán de talleres, animación y divertidas actuaciones.

Junto a ‘Brisa Festival’, en primavera arrancará una nueva edición de ‘Brisa en tu barrio’, el ciclo de conciertos gratuitos que dinamiza los barrios malagueños con las actuaciones de artistas y bandas emergentes. Un escaparate inigualable para estos nuevos músicos en ciernes.

Y como en pasadas ediciones, también se celebrará ‘Brisa Studio’, las jornadas de formación y profesionalización de la industria musical que se ha convertido en punto de encuentro y diálogo para profesionales del sector cultural, artistas y nuevas bandas a través de conferencias, cursos y charlas.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Yamaha Málaga Center, Grupo Cabello. Colaboran Europa FM, Diario Sur y El Español de Málaga como Partners Media.

Entradas ya a la venta en https://www.brisafestival.com/.