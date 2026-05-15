El alojamiento flexible se consolida en Europa con España como mercado líder

Málaga se ha convertido hoy en el epicentro europeo del alojamiento flexible con el arranque de la décima edición de Vitur Summit, el principal encuentro empresarial del sector en Europa, que durante dos jornadas reúne a operadores, inversores, tecnológicas, cadenas hoteleras, asociaciones y administraciones públicas para analizar el futuro de un sector en plena transformación.

La inauguración institucional ha contado con la participación del fundador de Vitur Summit, Carlos Pérez-Lanzac; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García; la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Durante su intervención, Francisco de la Torre ha defendido la necesidad de seguir impulsando un modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad, subrayando el papel estratégico que desempeña el turismo en la economía española —sector que ya representa el 16% del PIB nacional—, y su impacto especialmente en Málaga y Andalucía.

El alcalde ha destacado además la capacidad del sector para generar empleo y atraer inversión internacional, así como la importancia de avanzar en soluciones equilibradas que permitan compatibilizar el crecimiento turístico con las necesidades residenciales de las ciudades. En este sentido, ha insistido en la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones y sector privado para afrontar los retos asociados al desarrollo urbano, la vivienda y la regulación del alojamiento flexible.

Por su parte, Carlos Pérez-Lanzac ha señalado que el alojamiento flexible ha dejado de ser un segmento alternativo para consolidarse como una de las categorías con mayor proyección dentro del turismo y el inmobiliario en la Península Ibérica.

“El sector está evolucionando hacia un ecosistema cada vez más profesionalizado, donde convergen hospitalidad, residencial, tecnología e inversión”, ha explicado durante la presentación inaugural.

Pérez-Lanzac también ha subrayado que el crecimiento de la demanda se mantiene de forma sostenida en toda Europa, impulsado por los cambios en la movilidad, las nuevas formas de viajar y trabajar y la consolidación de estancias de corta y media duración.

Según los datos presentados durante la apertura del congreso, España lidera actualmente el mercado europeo del alojamiento flexible y Andalucía se posiciona como una de las regiones con mayor crecimiento y capacidad de atracción internacional.

Uno de los grandes cambios que está experimentando el sector es el desplazamiento progresivo de parte de la oferta hacia modelos de media estancia y alquiler flexible. Durante la jornada se ha analizado cómo la presión normativa sobre el alquiler de larga estancia y el alquiler turístico está acelerando este movimiento del mercado. Según los datos presentados por Idealista, la oferta de alquiler tradicional comienza a descender ligeramente desde 2023, mientras el alquiler de temporada mantiene un crecimiento sostenido impulsado por la demanda internacional y la necesidad de soluciones más flexibles.

Los expertos han señalado además que este fenómeno ya no afecta únicamente a grandes capitales como Madrid o Barcelona, sino que se extiende progresivamente a ciudades medianas y destinos secundarios con fuerte atractivo internacional.

El perfil del usuario también está evolucionando. La demanda extranjera en alquiler de media estancia triplica ya a la del alquiler residencial tradicional, con Estados Unidos, Alemania y Francia como principales mercados emisores.

Otro de los grandes consensos de la jornada ha sido que el sector entra en una nueva fase de consolidación, donde la tecnología, la calidad operativa y la capacidad de gestión tendrán más peso que el volumen de activos.

Los operadores han coincidido en que la inteligencia artificial será determinante para optimizar administración, revenue management, marketing y escalabilidad de carteras, permitiendo integrar nuevas unidades sin incrementar proporcionalmente las estructuras operativas.

Las branded residences, los apartahoteles, los apartamentos turísticos urbanos y los modelos híbridos entre residencial y hotelero han sido otras de las grandes temáticas de una jornada que ha reunido a directivos de compañías como Booking, Wyndham Hotels & Resorts, Pierre & Vacances, Savills, Urban Campus, Líbere, Edgar Suites, PriceLabs o Hyatt, entre otras.

Vitur Summit continuará mañana jueves, en su segunda jornada, con nuevas sesiones centradas en sostenibilidad, financiación institucional, tecnología aplicada a la experiencia del huésped y evolución normativa, en un momento en el que el alojamiento flexible acelera su consolidación.