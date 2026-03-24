LA Almazara, en Ronda, reconocida en los Andalucía Oleotourism Awards como la mejor experiencia oleoturística de la comunidad

El reconocimiento sitúa a LA Almazara, un proyecto que destaca por su capacidad para integrar arquitectura, cultura del olivar y experiencia turística en una propuesta única y contemporánea.

En esta categoría, el jurado ha valorado especialmente aspectos como la originalidad de la propuesta, la excelencia en la prestación de servicios, la difusión del patrimonio oleícola andaluz y su impacto positivo en el desarrollo local, criterios que definen el enfoque de LA Almazara desde su concepción. El jurado ha estado compuesto por expertos de la Fundación del Olivar, la Universidad de Jaén, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y el Consejo Oleícola Internacional.

Más allá de su función como espacio productivo, LA Almazara se ha consolidado como un destino experiencial que acerca al visitante al universo del aceite de oliva virgen extra desde una perspectiva cultural, sensorial y contemporánea. Su propuesta conecta el paisaje, la arquitectura y la tradición oleícola con una visión innovadora, alineada con las nuevas demandas del turismo experiencial.

El premio reconoce así un modelo que contribuye sobremanera a poner en valor el territorio y a reforzar la identidad de Andalucía como destino turístico vinculado a la excelencia y a la autenticidad. De igual forma, destaca la apuesta por el futuro del oleoturismo andaluz como una herramienta clave para conectar el paisaje, la cultura y el desarrollo local.

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Interior de LA Almazara

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Una primera edición marcada por el alto nivel y la proyección internacional

La primera edición de los Andalucía Oleotourism Awards ha contado con 33 candidaturas procedentes de 26 localidades y siete provincias andaluzas, además de propuestas de cinco países, lo que evidencia el creciente interés internacional por el oleoturismo andaluz.

El jurado ha destacado el altísimo nivel de las candidaturas, y ha subrayado la dificultad de la deliberación final y el papel del oleoturismo como un sector ya consolidado, capaz de generar valor económico, cultural y territorial.

El galardón fue entregado por la Secretaría General para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda Aguilar, en el marco del acto oficial de entrega de premios. Santiago Muguiro, CEO de LA Almazara asegura: “Es un orgullo enorme recibir este reconocimiento en una primera edición con un nivel tan alto de candidaturas. LA Almazara nació con la vocación de contribuir a posicionar Andalucía como un referente internacional en la manera de producir, compartir y poner en valor nuestro producto y nuestro territorio”. Muguiro añade: “Para nosotros es una forma de contar nuestra tierra, de abrir el olivar al visitante y de compartir una cultura que forma parte de nuestra identidad. Este premio reconoce precisamente ese esfuerzo por transformar un producto excepcional en una experiencia completa, ligada al territorio”.

LA Almazara, ubicada en la Serranía de Ronda (Málaga) y diseñada por Philippe Starck, es un proyecto vanguardista que fusiona la tradición oleica con la innovación arquitectónica. Concebida como un referente en oleoturismo, ofrece una experiencia sensorial completa que incluye un museo interactivo, un restaurante y actividades centradas en la cultura del aceite de oliva. LA Almazara pone en valor las costumbres y tradiciones locales, destacando la importancia gastronómica y cultural del aceite de oliva en la región, todo ello con el marco paisajístico incomparable de la serranía rondeña como testigo privilegiado.