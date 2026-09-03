Almáchar celebra este sábado la 56 edición de la Fiesta del Ajoblanco, homenaje a la tradicional sopa fría malagueña enriquecida con uva pasa moscatel

El acto institucional central tendrá lugar en la Plaza de España con la lectura del pregón a cargo del humorista y presentador Manuel Sarria Cuevas y la entrega de los Premios Ajoblanco 2026, que en esta convocatoria reconocen la labor de Adolfo Cisneros (Ajoblanco Almáchar), el programa "Techo de Cristal" (Ajoblanco Axarquía), la Fundación El Pimpi (Ajoblanco Málaga), el Pueblo de Adamuz (Ajoblanco Andalucía) y la Revista Litoral (Ajoblanco María Zambrano). La jornada se completará con una zona infantil, la tradicional Noche Flamenca con cante y toque, una verbena popular solidaria en el Paseo de la Axarquía y las típicas canciones de rueda y zambomba para clausurar la festividad.

El cartel de este año es obra de Cristina Pérez.

El presidente de la Asociación de la Asociación Hijos de Almáchar de Barakaldo, Manuel Sánchez, ha anunciado que la Fiesta del Ajoblanco se celebrará en el municipio vasco el primer fin de semana de octubre. En Cornellá, donde también existe una asociación integrada por almachareños y almachareñas - será el segundo fin de semana de septiembre.

Noche Flamenca y Verbena Solidaria

La tradicional Noche Flamenca arrancará a las 22:00 horas en la plaza de España presentado por la Asociación Amigos del Flamenco de Almáchar. Empezará con Esmeralda Rancapino al cante, Rubén Martín al toque y Edu Gómez y Pijote a las palmas. A su término subirá a las tablas el Cuadro Flamenco de Moisés Navarro.

La verbena popular, en el Paseo de la Axarquía, estará amenizada por ‘Infinity show’, ‘Miguel Botana’ y dj Antonio Hierro. El tapeo solidario de pollo al moscatel y sangría al precio de un euro será a beneficio de ‘la Asociación Unidad de Protección, Rescate y Defensa Animal Santuario Punei – Punei’.

Como es tradición a las doce de la noche, en la puerta de Ancha, habrá Canciones de Rueda y Zambomba con la colaboración del Grupo de Bailes de Rueda de Almáchar.