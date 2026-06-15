GASTRONOMÍA

El alimentario celebra cuatro años consolidado como uno de los referentes gastronómico de la Axarquía

Este lunes 15 de junio, El Alimentario cumple cuatro años desde que abrió sus puertas en Torre del Mar. Cuatro años en los que el proyecto liderado por el chef Jaime Tejedor ha evolucionado de forma constante hasta convertirse en uno de los restaurantes más reconocidos de la Axarquía y en una de las propuestas gastronómicas que más interés despierta entre los aficionados a la buena mesa en Málaga.

Isabel Naranjo

Malaga |

Gastronomia
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Desde su apertura en 2022, El Alimentario ha construido una identidad basada en una cocina honesta, profundamente ligada al producto y definida por el concepto de “sencillez compleja”, una filosofía que busca emocionar a través del sabor, el respeto por la materia prima y el trabajo que se esconde detrás de cada elaboración.

Ubicado en Torre del Mar, el restaurante ha contribuido a reforzar el papel de la Axarquía como destino gastronómico, atrayendo cada vez a más comensales que se desplazan expresamente para descubrir la propuesta de Tejedor, marcada por la influencia de sus raíces catalanas, la tradición francesa y el excepcional producto local de la comarca.

A lo largo de estos cuatro años, El Alimentario ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada y figura actualmente como restaurante recomendado por la Guía Repsol.

“Cuando abrimos solo queríamos hacer el restaurante al que nos gustaría ir en nuestro tiempo libre. Cuatro años después seguimos trabajando con la misma idea, pero con la satisfacción de ver que cada vez más personas confían en nosotros y hacen el viaje hasta Torre del Mar para sentarse a nuestra mesa”, explica Jaime Tejedor.

Client Challenge

Este cuarto aniversario supone un nuevo motivo para celebrar la consolidación de un proyecto que continúa creciendo sin perder de vista su esencia: una cocina de producto, cercana y personal que ha encontrado en la Axarquía el lugar perfecto para desarrollarse.

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