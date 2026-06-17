Alhautor consolida su apuesta por la música popular y la creación contemporánea

Del 30 de julio al 2 de agosto, Alhautor celebra su séptima edición consolidándose como una de las propuestas más singulares del verano andaluz. Cuatro jornadas de música en directo en la Finca Municipal El Portón de Alhaurín de la Torre (Málaga) con artistas como Lole Montoya, Papá Levante, Parquesvr o El Mató a un Policía Motorizado, en un festival que sigue apostando por la cercanía, el cuidado y una programación construida desde la personalidad propia.

Alhautor cumple siete años reafirmando una forma de entender la cultura que pone el foco en la experiencia compartida, el respeto por el entorno y la convivencia entre artistas, público y territorio. Un espacio donde conviven distintas generaciones, lenguajes y formas de entender la música, con especial atención a artistas que mantienen viva la conexión entre la música popular y la creación contemporánea.

La programación arrancará el jueves 30 de julio con una jornada marcada por la raíz y la emoción. Sobre el escenario estarán Lole Montoya, icono de la música popular española y una de las voces más influyentes de las últimas décadas, y Carmen Avilés, artista fundamental para entender algunas de las transformaciones más interesantes que ha vivido el flamenco en los últimos años. Su trabajo como bailaora y creadora ha contribuido a abrir nuevos caminos para el baile contemporáneo, tendiendo puentes entre tradición, investigación y experimentación escénica.

El viernes 31 de julio será el turno de Papá Levante, grupo que forma parte de la memoria musical de varias generaciones y que regresa a los escenarios convertido en uno de los reencuentros más celebrados de los últimos años. Completarán la noche Delasrosas y Esteban Bove, dos artistas que exploran nuevos caminos desde la música popular y la creación contemporánea a través de lenguajes propios y personales.

El sábado 1 de agosto llegará una de las jornadas más intensas de esta edición con Parquesvr, una de las bandas más estimulantes del panorama nacional actual, y VVV [Trippin'you], referente de las nuevas corrientes electrónicas y postpunk estatales. La jornada se completará con Los Dominguito, Mondongo Boy y Rafffaella Cydé, nombres vinculados a algunas de las escenas más inquietas y emergentes del momento.

El cierre tendrá lugar el domingo 2 de agosto con El Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas más influyentes del rock iberoamericano de las últimas décadas. Junto a ellos estarán Cristina Len y Retro Cassetta, proyecto que conecta sonidos electrónicos contemporáneos con influencias mediterráneas y transfronterizas, poniendo el broche final a esta séptima edición.

Además de la programación artística, Alhautor mantiene su compromiso con la sostenibilidad. De la mano de OMAWA Huella Ecológica, el festival volverá a medir y compensar su huella de carbono, incorporando criterios ambientales en todas las fases de producción y reforzando un modelo cultural responsable y adaptado a los retos actuales.

El festival también continuará desarrollando medidas de accesibilidad y espacios seguros, entendiendo la cultura como un lugar de encuentro abierto, diverso e inclusivo.

Organizado y promovido por Oh, Salvaje en colaboración con el Área de Actividades de la Finca El Portón y el Área de Conciertos y Festivales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Alhautor se ha consolidado como una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de la música en directo en un entorno cercano, sostenible y a escala humana.

Alhautor 2026 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Cruzcampo, AIE, Fundación SGAE y OMAWA Huella Ecológica