Alhaurín el Grande dará visibilidad a las enfermedades raras en el encendido del alumbrado de la Feria 2026

La iniciativa parte del Área de Fiestas, coordinada por Ana Belén Ordóñez, y surge a raíz de una petición particular trasladada al Consistorio, en la que se reclamaba una mayor concienciación social sobre las enfermedades poco frecuentes y las dificultades a las que se enfrentan quienes las padecen y sus familias.

Un encendido con valor simbólico

De este modo, la Feria de Alhaurín el Grande encenderá este año sus luces de la mano de representantes de SCN8A España “Camina con Manuel”, de la asociación La Fuerza de Álvaro, así como de Juanmi, vecino afectado por el Síndrome de Williams. Todos ellos serán los encargados de pulsar el botón que dará inicio oficial a las fiestas.

Con este gesto simbólico, el Ayuntamiento quiere poner el foco en la importancia de seguir avanzando en la investigación de las enfermedades raras, así como en la necesidad de reforzar el apoyo institucional, sanitario y social a los pacientes y sus entornos familiares.

Compromiso con la sensibilización social

Desde el Ayuntamiento se destaca que la feria constituye uno de los acontecimientos más importantes y multitudinarios del calendario local, por lo que “el encendido del alumbrado representa una oportunidad idónea para trasladar un mensaje de sensibilización y compromiso colectivo”.

Además, la concejala Ana Belén Ordóñez ha subrayado que “se trata de un pequeño gesto cargado de significado, con el que queremos reconocer la lucha diaria de muchas familias y contribuir a dar visibilidad a unas enfermedades que, pese a afectar a un número reducido de personas de manera individual, en conjunto alcanzan a miles de familias”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande reafirma su voluntad de impulsar una feria abierta, inclusiva y cercana a la realidad social del municipio, incorporando acciones que fomenten valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso ciudadano. Otra de estas acciones es la franja de “feria sin ruido” al inicio de cada jornada, facilitando así el disfrute de personas con sensibilidad sensorial.

El acto del encendido del alumbrado se convertirá no solo en el inicio de la feria, sino también en un reconocimiento público a la fortaleza y perseverancia de quienes conviven diariamente con enfermedades raras.