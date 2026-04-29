ALDI roza las 35 tiendas y supera los 500 trabajadores en Málaga con su nueva tienda en Fuengirola

ALDI ha inaugurado hoy su primera tienda en Fuengirola, ubicada en la calle Malvarrosa, 1, en el barrio de Los Pacos. Con esta apertura de 1.000 m2 de sala de ventas, la compañía alcanza los 34 supermercados en la provincia de Málaga.

Esta inauguración tiene lugar tan solo un día después de la reapertura de su tienda en La Cala de Mijas, que se produjo ayer, martes 28 de abril. En total, ALDI suma ya 114 supermercados en Andalucía, región donde ya ha anunciado que sumará otra nueva apertura en los próximos tres meses.

Impulso al empleo local y Málaga como motor

El nuevo establecimiento de Fuengirola cuenta con una plantilla de 14 profesionales, de los cuales la mitad son nuevas incorporaciones y la otra mitad residentes en la localidad. Con esta apertura, ALDI continúa impulsando el empleo local y ya supera los 500 trabajadores en la provincia de Málaga y los más de 1.700 en Andalucía.

“Seguimos comprometidos con la provincia de Málaga y con ofrecer una opción de compra que combine calidad, productos frescos y precios bajos. Prácticamente la mitad de los hogares andaluces ya confían en ALDI, y queremos estar cada vez más cerca de sus hogares”, explica Juan Antonio Ortega, responsable de Expansión de ALDI en la zona.

El compromiso de ALDI por ofrecer la mejor experiencia en sus establecimientos ha convertido a la compañía en una opción de confianza en Andalucía, donde 2 de cada 5 hogares llenan su cesta en sus supermercados. Además, destaca su alto nivel de fidelidad, con un 46,5% que elige ALDI para su compra semanal, cifras que se traducen en más de 1,5 millones de clientes que confían en la compañía de forma habitual.

Una nueva tienda para acercar el ahorro a Fuengirola

La nueva tienda mantiene el modelo de descuento de ALDI, con un surtido de calidad al mejor precio, en el que 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. Para garantizar una procedencia de calidad y cercanía, ALDI colabora con más de 400 proveedores a nivel nacional, 80 de ellos andaluces.

Además, con motivo de la apertura, el establecimiento contará con promociones especiales que se suman a las cerca de 70 ofertas semanales de la cadena. De hecho, gracias a sus precios bajos y promociones, los clientes de ALDI ahorraron de media unos 2.000 euros al año en 2025, según datos internos de la compañía.

La tienda también incorpora medidas de eficiencia energética como placas solares, iluminación LED, sistemas de domótica, 56 plazas de aparcamiento y cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos. El horario será de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30, y también abrirá los domingos durante la temporada de verano.