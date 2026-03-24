Alberto Díaz coloca la primera piedra del Polideportivo que llevará su nombre en Alhaurín de la Torre

Cuenta atrás para el futuro Pabellón Polideportivo 'Alberto Díaz' de Alhaurín de la Torre. El propio Alberto Díaz, capitán del Unicaja Baloncesto y vecino del municipio, ha asistido al simbólico acto de colocación de la primera piedra del edificio, al que también han acudido el alcalde, Joaquín Villanova; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; y el presidente del club malagueño, Antonio Jesús López Nieto.

Las obras se adjudicaron recientemente a la empresa A7GR Servicios y Obras, que presentó una oferta de 2.264.676,54 euros (2,7 millones incluyendo el IVA), una inversión que correrá a cargo del Ayuntamiento y de la Diputación de Málaga, que aportará un millón de euros. El plazo de ejecución es de 12 meses.

El acto se ha convertido en una fiesta deportiva con protagonismo especial para la cantera del baloncesto en Alhaurín de la Torre, con la presencia de numerosos niños y niñas integrantes de los dos clubes locales (el C. B. Alhaurín de la Torre y el Algazara) que han podido saludar a su ídolo.

En representación del Unicaja han acudido además el entrenador del primer equipo, Ibón Navarro, y el ex jugador y embajador del club, Carlos Cabezas. Las autoridades han enterrado la tradicional urna en la que se han depositado tres periódicos del día, las banderas de España y de Andalucía, monedas, una camiseta de Alberto Díaz y sendas camisetas de los dos equipos alhaurinos de baloncesto.

Este pabellón es uno de los principales proyectos en materia deportiva del equipo de gobierno que encabeza Joaquín Villanova. El Área de Deportes que dirige Sergio Cortés ya anunció que el nuevo recinto estará dedicado íntegramente al baloncesto y supondrá un importante salto cualitativo para la práctica de este deporte en el municipio.