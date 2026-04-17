Alabardero Beach Club reúne a Eduardo Torres y Juan Luis Parra en una jornada gastronómica dedicada al arroz

El próximo 28 de abril a las 14:00 horas, Alabardero Beach Club acogerá una nueva Jornada Gastronómica dedicada al arroz, un encuentro pensado para disfrutar, aprender y saborear este producto desde una mirada contemporánea y de alta cocina.

Durante la jornada, los asistentes vivirán una experiencia gastronómica completa que dará comienzo con una copa de bienvenida, seguida de un showcooking en directo a cargo de los chefs invitados y una degustación especial de arroces. Entre ellos, Juan Luis Parra presentará un arroz de mollejas de ternera, quisquilla al natural y cerezas de la montaña de Alicante; Eduardo Torres sorprenderá con un arroz de gamba roja y almeja gallega; y Alabardero Beach Club elaborará su icónico arroz con ibéricos, foie de pato y trufa negra y un arroz de setas de temporada y tomates confitados italianos.

La jornada incluirá, además, entrantes al centro de la mesa; Ensaladilla rusa templada con jamón ibérico, guacamole clásico con gamba de cristal crujiente, tartar de atún rojo de Almadraba y huevo frito y boquerones malagueños y finalizará con un postre de tarta de chocolate fluido y helado de vainilla.

El menú tiene un precio de 40 € (IVA incluido), bebidas aparte, y será imprescindible reserva previa.

El evento contará con la participación de dos reconocidos chefs referentes de la gastronomía española, que compartirán su conocimiento y su visión sobre el mundo del arroz.

Por un lado, Eduardo Torres, empresario y maestro arrocero valenciano, es la cuarta generación de una familia dedicada al cultivo de arroz desde 1903. Al frente de Molino Roca, ha revolucionado el sector apostando por una producción artesanal, limitada y orientada a la excelencia. Su compromiso con la calidad ha elevado al arroz a la categoría de producto gourmet en las mejores cocinas del mundo.

Por otro, Juan Luis Parra, jienense afincado en Alicante, chef y director ejecutivo de Koiné Bistró. Tras una sólida trayectoria en el Grupo Dani García, donde consiguieron las 3 estrellas Michelin y formó parte del departamento de I+D, ha participado en la creación de conceptos gastronómicos, aperturas y formación de equipos en proyectos como BiBo, Lobito de Mar y Leña. En 2022 funda Koiné Bistró en Alicante, su proyecto más personal, donde plasma su experiencia y creatividad siendo reconocido por guías gastronómicas como Michelin, Repsol y Macarfi.

Una cita única donde tradición, técnica y creatividad se dan la mano frente al mar para rendir homenaje al universo gastronómico del arroz.