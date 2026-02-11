Agenda del Museo del Automóvil y la Moda para las próximas semanas de cara a la Semana Blanca

El Museo del Automóvil y la Moda ha presentado las siguientes actividades previstas para las próximas semanas de este mes de febrero:
SÁBADOS CREATIVOS EN EL MAM
Actividad: Taller de Ciencia Creativa.
Periodo: 14 de febrero.
Información: Taller que tiene lugar dentro de los Sábados Creativos en los que los espacios expositivos y educativos del Museo se convierten en punto de encuentro para los más pequeños.
MUESTRA DIGITAL ‘DIOR CODED’
Actividad: Muestra digital ‘Dior Coded’.
Información: El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga presenta ‘Dior: Coded’, una nueva exposición temporal en la que lo artesanal y lo digital convivirán para hacer que el visitante viva una experiencia única. Así, podrán no solo conocer piezas únicas que no forman parte de la colección expuesta, sino a través de sus gemelos digitales en 3D, llegar a descubrir y visualizar detalles, que no pueden verse y apreciarse a simple vista, al tratarse de trajes de alta costura que está prohibido tocar. Al mismo tiempo, estos gemelos digitales en 3D ofrecerán un contenido audiovisual inmersivo, que devuelva el movimiento a las prendas, pudiendo así mostrar aún más su majestuosidad. Además, la incorporación de los 3D en visores de la realidad aumentada permite a los visitantes interactuar con los looks.
VISITA TEATRALIZADA
Actividad: Visita Teatralizada al MAM.
Periodo: 14 de febrero.
Información: ¿Has estado alguna vez de noche en un museo? Cuentan que los personajes más importantes vagan por los pasillos esperando encontrarse con cualquier visitante desprevenido… El Museo del Automóvil y la Moda se despierta al anochecer dejando al descubierto todas las historias de las celebridades vinculadas a sus automóviles, prendas de moda y obras de arte. Pasea entre modelos históricos y descubre la evolución del automóvil y la moda en esta visita teatralizada en exclusiva, de la mano de personajes importantes… ¡y muy divertidos! Como el agente 007, que está renovando su licencia para matar, o Amelia Earhart, la primera mujer aviadora en cruzar el Atlántico, para desvelarnos el misterio de su desaparición. O no. Además, no todos los días se conoce a Coco Chanel y sus entresijos, que van desde el cabaret hasta los nazis, para llegar a convertirse en una de las modistas más importantes del siglo XX, o al mismísimo Salvador Dalí y su surrealista forma de entender el arte…y la vida.
𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨
- 12 años o más: 18€
- 6-12 años: 10€
- 0-5 años: Entrada gratuita
CAMPAMENTO SEMANA BLANCA MAM
El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha preparado en colaboración con El Cubo Inquieto un campamento infantil de Semana Blanca para que los más pequeños disfruten al máximo de las vacaciones a la vez que aprenden sobre ciencia y tecnología. Todos los talleres están dirigidos a niños y niñas de 4 a 12 años. Cada día, en horario de 10 a 14 horas, los participantes realizarán actividades relacionadas con una temática concreta: arquitectura, arqueología y videojuegos.
Actividades
- LUNES 23 DE FEBRERO: Taller de Robótica
- MARTES 24 DE FEBRERO: Taller de Egiptología
- MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO: Taller de Minecraft
- JUEVES 26 DE FEBRERO: Taller de Roblox
- VIERNES 27 DE FEBRERO: Taller de Arquitectura
Duración y precio
4 horas - 20 € / día
Puedes encontrar las entradas para todos los eventos aquí: [[LINK:EXTERNO|||https://fareharbor.com/embeds/book/museoautomovilmalaga/items/?flow=355952&full-items=yes&g4=yes|||https://fareharbor.com/embeds/book/museoautomovilmalaga/items/?flow=355952&full-items=yes&g4=yes]]