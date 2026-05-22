AENA premia la “excelencia en gestión ambiental” del Complejo de Casares

Este galardón, otorgado por AENA, pone en valor el compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora continua en la gestión de residuos en el entorno aeroportuario, contribuyendo activamente al desarrollo de un modelo de aeropuerto más responsable y respetuoso con el medio ambiente.

El Complejo Ambiental Costa del Sol, ubicado en Casares, ha gestionado durante 2025 cerca de 1.000 toneladas de residuos procedentes del aeropuerto de Málaga, incluyendo envases, materia orgánica, residuos sólidos urbanos y otros materiales, consolidándose como una infraestructura clave para la sostenibilidad del territorio.