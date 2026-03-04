450 asistentes al concierto de la banda de música “Nuestra Señora de la Soledad de Mena” se convierten en 450 kilos de Café Santa Cristina para la Fundación Corinto

Cafés Santa Cristina va a donar 450 kilos de café a la entidad solidaria Fundación Corinto, que corresponden al número de personas que asistieron concierto de la Banda de Música “Nuestra Señora de la Soledad de Mena” celebrado en la Iglesia de Santo Domingo el pasado sábado.

La firma malagueña de cafés ha promovido esta cuaresma este concierto de música de Semana Santa al que acudieron 450 personas, “en una cita llena de emoción, un gran nivel musical y un gran ambiente de ayuda y acercamiento a los problemas de los demás”, comentó el gerente de Café Santa Cristina, Diego Benítez.

La fundación Corinto, que lleva a cabo una extraordinaria labor con el impulso a un economato para personas con pocos recursos, y en riesgo de exclusión, recibirá esta donación en las próximas semanas,

De esta manera, la firma malagueña de cafés se vuelve volcar con las entidades solidarias de la ciudad, en la previa de una Semana Santa muy esperada, y con un objetivo benéfico para seguir ayudando a quien más lo necesita.

Desde Café Santa Cristina agradecen a todos los malagueños que acudieron al concierto, ya que “gracias a su apoyo, hemos convertido su asistencia en kilos de solidaridad con los que más lo necesitan. Málaga siempre está a la altura de estas acciones solidarias”, señala el director de Santa Cristina.

La Fundación Corinto es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2011 y compuesta en la actualidad por 30 Hermandades y Cofradías de la ciudad de Málaga, con el fin de crear y sostener un Economato Social en el que prestar asistencia a familias vulnerables.