La 3ª edición de "Con 2 Lunares" festival de moda flamenca, se celebra los días 21 y 22 de febrero

En el evento se presentarán 9 desfiles, con la participación de más de 40 diseñadores, además de una zona expositiva con stands de distintas firmas y un espacio habilitado para la interacción directa con el público, reforzando la experiencia tanto profesional como participativa del encuentro.

El evento contará con desfiles individuales y colectivos, la entrega del Premio Con 2 Lunares y una nueva edición del Concurso de Inspiración Rociera, de carácter solidario, a beneficio de la Hermandad del Rocío de Málaga.

Con 2 lunares cuenta con el patrocinio de Málaga de Moda, marca promocional de la Diputación de Málaga, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la colaboración especial del Ayuntamiento de Málaga.

Cuenta también con el apoyo de Onda Cero.