4ª Tertulia de Cuaresma en Al hombro

En esta 4º tertulia nos han acompañado el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, y los concejales de Fiestas y Servicios Operativos y Turismo, Teresa Porras y Jacobo Florido. Precisamente, los tres han presidido esta mañana el Foro de Turismo en la sede de la Agrupación para abordar el dispositivo especial de cara a esta semana de Pasión y, sobre todo, los retos que va a generar el corte del AVE.

Además, hemos podido charlar con el obispo de la Diócesis de Málaga, Mons. José Antonio Satué, sobre cómo afronta la primera Semana Santa de su episcopado.