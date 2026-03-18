AL HOMBRO 2026

3ª Tertulia de Cuaresma en Al Hombro

De lunes a viernes actualizamos la actualidad cofrade desde el restaurante Araboka

Redacción

Málaga |

En esta tercera tertulia hemos hablado de la juventud cofrade, de todos esos jóvenes que sustentan las hermandades. Para ello nos han acompañado el pregonero de la juventud cofrade, el periodista Juan Romero, y las responsables de la vocalía de juventud de la Pollinica.

Las cofradías son también espacios de formación y servicio para los más pequeños, es el caso del vocal de Evangelización del Amor, Raúl Leal. Además, las cofradías están intentando acercarse a la juventud y a los nuevos tiempos. Sobre cómo ven los jóvenes la Semana Santa a través de, por ejemplo, las redes sociales nos habla el "influencer" cofrade, Emilio Cortes, administrador del perfil de Instagram 8 Varales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer