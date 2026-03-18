3ª Tertulia de Cuaresma en Al Hombro

En esta tercera tertulia hemos hablado de la juventud cofrade, de todos esos jóvenes que sustentan las hermandades. Para ello nos han acompañado el pregonero de la juventud cofrade, el periodista Juan Romero, y las responsables de la vocalía de juventud de la Pollinica.

Las cofradías son también espacios de formación y servicio para los más pequeños, es el caso del vocal de Evangelización del Amor, Raúl Leal. Además, las cofradías están intentando acercarse a la juventud y a los nuevos tiempos. Sobre cómo ven los jóvenes la Semana Santa a través de, por ejemplo, las redes sociales nos habla el "influencer" cofrade, Emilio Cortes, administrador del perfil de Instagram 8 Varales.