AL HOMBRO 2026

2ª Tertulia de Cuaresma en Al hombro

De lunes a viernes actualizamos la actualidad cofrade desde el restaurante Araboka

Redacción

Málaga |

En esta segunda tertulia hemos hablado de estrenos y proyectos patrimoniales de esta Semana Santa. Para ello, nos acompañan para hablar del gran estreno de este año, el trono del Cristo del Amor, su ejecutor, Manolo Toledano, y el teniente hermano mayor de la cofradía, Víctor Carretero. Otra hermandad que plantea un ambicioso proyecto es la Archicofradía de la Expiración con la ampliación de su casa hermandad; de ella nos habla Manuel Marmolejo.

Con muchos proyectos pendientes, entre los que destaca el nuevo grupo escultórico del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, el imaginero Juan Vega, que cumple 20 años de trayectoria.

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