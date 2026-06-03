Aitana Sánchez-Gijón llega al Teatro del Soho Caixabank con 'Malquerida', de Jacinto Benavente

El Teatro del Soho CaixaBank es una de las primeras paradas de la esperada gira de Malquerida, una versión contemporánea de la obra clásica La Malquerida de Jacinto Benavente, dirigida por Natalia Menéndez, responsable también de la adaptación junto a Juan Carlos Rubio, que c entre el vienes 19 y el domingo 21 de junio. Solo tres funciones, a las 19:00 horas.

Aitana Sánchez-Gijón, que interpretó esta obra a los 19 años en el papel de Acacia, ahora da vida a su madre, Raimunda. Completan este impresionante reparto Juan Carlos Vellido (Esteban), Lucía Juárez (Acacia), Goizalde Núñez (Juliana) , José Luis Alcobendas (Eusebio), Dani Pérez Prada (El Rubio), Álex Mola (Norberto) y Antonio Hernández Fimia (Faustino).

Malquerida, la nueva apuesta de ProduccionesOff (Los amigos de ellos dos, Animales de compañía, El traje o Don´t fuck with Carrie), con la actriz y productora Mónica Regueiro al frente, reinterpreta la tragedia original con un enfoque poético, acentuando el erotismo, el humor y la música popular. ​

El equipo artístico está compuesto por Alfonso Barajas (Escenografía), Juan Gómez Cornejo (Diseño de Iluminación), Rafa Garrigós (Vestuario) y Mariano Marín (Música y espacio sonoro).

Sinopsis

En la hacienda de verano de Esteban y Raimunda, se celebra la pedida de boda, de Acacia con Faustino. Al quedar Raimunda viuda contrajo matrimonio con Esteban, odiado por su hijastra. La tragedia se cierne cuando matan al novio la noche de la pedida. Los hijos del Tío Eusebio, padre del asesinado, acusan al sobrino de Raimunda, quien fue el primer pretendiente de Acacia, pero otros en el pueblo saben que es inocente. Comienza a escucharse una copla por las calles: “El que quiera a la del Soto… tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere le dicen… la Malquerida” El cerco se estrecha y los deseos ocultos y prohibidos empiezan a aflorar. El Rubio, capataz de la hacienda, alimenta las rivalidades entre las familias. Raimunda decidida a descubrir la verdad, no descansará hasta encontrar esa luz que, como el fuego, arrasará todos sus sueños.

Sobre la obra y su autor

La Malquerida, estrenada en 1913, es una de las obras más emblemáticas de Jacinto Benavente, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1922. Esta nueva versión celebra la vigencia de su historia, explorando los impulsos humanos y las pasiones que trascienden épocas. ​

Palabras de la directora, Natalia Menéndez

Con motivo de la celebración del centenario del Premio Nobel de Literatura de Benavente, tuve ocasión de leer y releer varias de sus obras. Hice numerosos descubrimientos apasionantes. Me conmovió sobremanera la relectura de La Malquerida. Sentí que quería tratarla.

Mano a mano con Juan Carlos Rubio elaboramos la versión que expresara con profundidad esa revelación. Con el talento de Juan Carlos pudimos ir mucho más allá, por eso hoy es: Malquerida. Nos propusimos una versión donde algunos personajes se perfilarán más, eliminamos otros para centrarnos en la esencia de la tragedia y, con respecto a la forma, preferimos ahondar en la vertiente más poética de la obra. Quisimos acentuar el erotismo que la obra destila, así como el humor y la música como expresión de lo popular, de la raíz, de la tierra.

Una madre y una hija. Pero también, dos mujeres enfrentadas por una misma obsesión que domina sus vidas. ¿Es posible calmar nuestros sentimientos, domarlos hasta hacerlos desaparecer? ¿O habrá siempre un resquicio por el que se derramará, irremediablemente, la pasión? Benavente dibuja con maestría un triángulo amoroso en el que no hay vértices triunfadores, sino esquinas atrapadas en su propia geometría. Un duro retrato de una época, sí, pero sobre todo de la condición, la humana, difícil de doblegar ante ciertos impulsos. El deseo, carnal en algunos casos y material en otros, atrapa a nuestros personajes, les ciega, les paraliza, pero también les alimenta y da sentido a su existencia y a sus inesperadas reacciones. Como autores del siglo XXI, rescatar un clásico de la dimensión de La malquerida y favorecer que siga caminando por los escenarios de España es un auténtico reto. Por un lado, respetando toda la grandeza de su escritura y la vigencia de su historia. Por otro, despojándole de los condicionantes con que cada época atrapa a sus creadores.

Malquerida surge como un grito seco y brutal que nos ata sin remedio a nuestra esencia menos racional. Una historia en la que el amor, el poder, la ambición, el deseo y la violencia se unen irremediablemente, como caras de una misma moneda que, lanzada al aire, puede sorprendernos con su implacable veredicto.