El s400 Plus HEV es un vehículo híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con un sistema eléctrico que conjuntamente desarrollan una potencia conjunta máxima de 224 CV. Al ser autorrecargable, no necesita conectarse a una toma externa. Homologa un consumo combinado WLTP de 5,3 l/100 km y ofrece una autonomía combinada de hasta 950 km.

El equipamiento de serie incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona y volante, parabrisas y asientos de primera fila calefactados. En materia de seguridad, incorpora siete airbags y 24 funciones avanzadas de asistencia a la conducción, además de una imagen panorámica de 540 grados.

“El s400 Plus HEV reúne atributos que muchos conductores valoran: etiqueta ECO, tecnología híbrida sin necesidad de enchufar el vehículo y un equipamiento completo para el día a día. Nos hace mucha ilusión presentarlo en primicia en Jerez y que nuestros clientes puedan conocerlo de primera mano”, señala Pablo Rodriguez, gerente de Navea EBRO.

La presentación tendrá lugar en Navea EBRO, situado en Avenida Tío Pepe 6 Durante el encuentro, el equipo comercial estará disponible para explicar las características del modelo y atender las consultas de los asistentes.