Los terremotos en Granada ponen a prueba el Gemelo Digital de la Alhambra

Los terremotos registrados en Granada durante las últimas tres semanas han servido para poner a prueba el nuevo Gemelo Digital de la Alhambra, presentado este lunes por la Junta de Andalucía. Se trata de una réplica virtual inteligente del conjunto monumental que permite analizar en tiempo real su estado y anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Durante el reciente enjambre sísmico, la herramienta ha permitido a los gestores de la Alhambra comprobar el comportamiento estructural del monumento de forma continuada y evaluar la eficacia de los planes de emergencia y evacuación. Las sondas distribuidas por el recinto han medido el impacto residual de los movimientos y las posibles derivas de tensión en la arquitectura para detectar deformaciones o daños que puedan pasar desapercibidos.

El Gemelo Digital de la Alhambra puede simular terremotos, incendios y evacuaciones

El proyecto, denominado Alhambra Living Lab, reproduce en tres dimensiones y con precisión milimétrica las once hectáreas del conjunto monumental. La plataforma integra información procedente de sensores, sistemas de monitorización ambiental, inteligencia artificial y modelos predictivos para no solo saber qué está ocurriendo en la Alhambra, sino también prever escenarios futuros.

Una de sus principales funciones es la simulación de situaciones de emergencia. El sistema puede recrear movimientos tectónicos, incendios y otros escenarios de riesgo para analizar su impacto y facilitar la toma de decisiones antes de que se produzca una emergencia real.

Tras el reciente seísmo, además, los sensores de monitorización de afluencias permitieron comprobar el comportamiento de los visitantes en algunas de las zonas más sensibles del recinto, como los Palacios Nazaríes y la Puerta de la Justicia. Los datos registrados se compararon con las predicciones del simulador dinámico de evacuaciones.

Los mapas de calor y los indicadores analíticos mostraron que los movimientos de los visitantes y su repliegue hacia zonas abiertas y seguras, como la Plaza de los Aljibes, se ajustaron a los modelos predictivos. Los registros permitieron verificar también que las áreas consideradas críticas quedaron completamente desalojadas.

Un total de 39 sensores para controlar el estado de la Alhambra

El Gemelo Digital de la Alhambra integra nueve tecnologías, entre ellas Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, realidad extendida, blockchain y ciberseguridad, convirtiendo el monumento en un laboratorio de innovación aplicado al patrimonio.

La plataforma cuenta con 39 sensores para monitorizar los aforos y movimientos de visitantes, siete dispositivos destinados al control estructural de los edificios históricos y otros 16 sensores ambientales que analizan parámetros como la calidad del aire, el suelo, el ruido y las partículas en suspensión.

Toda esta información queda integrada en una representación tridimensional del monumento que permite a los responsables conocer su estado en cada momento. El sistema también puede detectar fenómenos meteorológicos adversos y ayudar a optimizar el consumo de agua y energía.

De una conservación reactiva a una conservación predictiva

Una de las principales novedades del proyecto es que permite avanzar hacia una conservación predictiva de la Alhambra. La inteligencia artificial y el análisis continuo de los datos estructurales y ambientales pueden detectar anomalías, anticipar procesos de deterioro y simular diferentes escenarios antes de que aparezcan daños visibles o irreversibles.

El proyecto, impulsado por la Agencia Digital de Andalucía junto al Patronato de la Alhambra y Generalife, la Universidad de Granada y la empresa tecnológica Libelium, ha supuesto una inversión superior a 2,3 millones de euros, cofinanciada en un 75% con fondos europeos NextGeneration de la Unión Europea.

Además de mejorar la conservación y seguridad del monumento, el Gemelo Digital incorpora recreaciones virtuales de espacios habitualmente cerrados al público y un asistente basado en inteligencia artificial generativa que puede ofrecer información histórica y patrimonial en diferentes idiomas.