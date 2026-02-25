El Teatro Alhambra celebra el Día de Andalucía con ‘El hilo del olvido’, una reflexión danzada sobre el Alzheimer

‘El hilo del olvido’ se despliega como una metáfora danzada de la memoria que se desvanece, explorando el peso del olvido y las sombras que proyecta la enfermedad. Sin eludir la dureza del Alzheimer, la obra encuentra en el movimiento su principal herramienta narrativa: miradas, silencios, emociones contenidas y fracturas emocionales que conectan con el espectador desde la sensibilidad y la empatía.

La propuesta forma parte de la programación especial con motivo del 28F, reforzando el compromiso del teatro con la creación andaluza contemporánea.

La trayectoria de Fernando Hurtado, distinguido en 2025 por la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía por sus 25 años al frente de su compañía, avala un estilo propio que fusiona danza contemporánea, teatralidad y compromiso social. Su trabajo ha traspasado fronteras, con presencia en escenarios de América Latina y África, consolidando una visión artística reconocible y emocionalmente intensa.

‘Contra Ana’: teatro para reflexionar sobre la anorexia

La programación se completa este miércoles 25 de febrero a las 11:00 horas con ‘Contra Ana’, de la compañía madrileña La Contraria, Premio MAX al Mejor Espectáculo Revelación en 2025.

Se trata de una propuesta de autoficción creada e interpretada por Alma García, que aborda la anorexia desde la experiencia personal de la autora, especialmente durante el año que permaneció ingresada en una clínica de Barcelona.

La obra, incluida en el ciclo didáctico para centros escolares, reflexiona sobre la construcción de la identidad y la responsabilidad social en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). En España, más de 400.000 personas padecen algún TCA y la anorexia es considerada la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial.