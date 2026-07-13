El PSOE reclama renaturalizar los parques infantiles de Granada para crear espacios más saludables y sostenibles

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de gobierno de Marifrán Carazo un cambio de rumbo en el diseño de las áreas infantiles de la ciudad para renaturalizar los parques infantiles de Granada y convertirlos en espacios más saludables, sostenibles y preparados para hacer frente a las altas temperaturas.

El concejal socialista Jacobo Calvo ha defendido la necesidad de sustituir progresivamente las superficies de caucho y los elementos de plástico por materiales naturales, estructuras de madera, vegetación y zonas de sombra que favorezcan el bienestar de la infancia y mejoren el confort de los espacios públicos.

La petición llega tras la polémica suscitada por la remodelación del parque infantil del Camino Bajo de Huétor, frente a la Escuela Municipal Belén, donde numerosas familias han mostrado su desacuerdo con el modelo elegido para la renovación del espacio.

Calvo ha señalado que el debate va mucho más allá del tipo de pavimento utilizado en los parques y ha asegurado que la cuestión de fondo es el modelo de ciudad que Granada quiere construir para las próximas generaciones.

En este sentido, ha afirmado que el diseño de las zonas de juego debe responder a criterios de salud pública, sostenibilidad y adaptación al cambio climático, siguiendo la tendencia de numerosas ciudades europeas que ya están implantando parques infantiles naturales.

Renaturalizar los parques infantiles de Granada para adaptarse al cambio climático

El edil socialista ha explicado que cada vez son más las ciudades que sustituyen los parques tradicionales por espacios con estructuras de madera, pavimentos naturales, vegetación y abundantes zonas de sombra, favoreciendo el desarrollo infantil y reduciendo los efectos de las altas temperaturas.

Según Calvo, Granada no puede seguir diseñando parques infantiles sin tener en cuenta el impacto del cambio climático, especialmente en una ciudad que cada verano registra episodios de calor cada vez más intensos.

"El debate no es si ponemos más o menos caucho. El verdadero debate es qué ciudad queremos construir para nuestros hijos e hijas y qué espacios públicos queremos dejarles", ha manifestado.

Durante su intervención, Jacobo Calvo ha recordado que Granada ya inició durante el anterior mandato un cambio de modelo con la construcción del primer parque infantil de juego natural en La Virgencica, en el entorno de La Albayda.

Aquel proyecto apostó por estructuras de madera, elementos inspirados en la naturaleza y un diseño pensado para fomentar el juego creativo, el contacto con el entorno y el desarrollo de los niños y niñas.

Para el concejal socialista, aquella actuación convirtió a Granada en una ciudad pionera en este tipo de espacios y demostró que era posible desarrollar un modelo de parques infantiles más respetuoso con el medio ambiente.

"Granada demostró que otra forma de diseñar los parques infantiles era posible. Iniciamos un camino basado en la naturaleza, la sostenibilidad y el bienestar de los niños y niñas, y ese es el modelo que no puede abandonarse", ha señalado.

El Grupo Municipal Socialista considera que el actual gobierno del Partido Popular ha abandonado esa línea de trabajo y continúa apostando por actuaciones basadas principalmente en superficies de caucho y elementos de plástico, alejándose de las políticas urbanas que ya aplican numerosas ciudades europeas en materia de salud pública y sostenibilidad.

Por ello, el PSOE propone que la renaturalización de las áreas infantiles forme parte de una estrategia global de transformación urbana que permita incrementar la sombra, la biodiversidad y el confort climático en todos los barrios de Granada.

Calvo ha instado al gobierno municipal a revisar los criterios con los que se diseñarán los futuros parques infantiles e incorporar principios de renaturalización en todos los nuevos proyectos municipales.

El edil ha concluido defendiendo que la transformación de estos espacios no responde únicamente a una cuestión estética, sino que constituye una inversión en salud, calidad de vida y adaptación climática. En su opinión, renaturalizar los parques infantiles permitirá crear barrios más habitables y ofrecer a la infancia espacios públicos más seguros, confortables y conectados con la naturaleza.