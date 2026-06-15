El PSOE exige un plan especial de desbroce en Granada para reducir el riesgo de incendios por la vegetación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha solicitado la activación urgente de un plan especial de desbroce en toda la ciudad con el objetivo de combatir los efectos de la vegetación espontánea generada por las abundantes precipitaciones registradas durante los últimos meses.

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, ha advertido de que el incremento de la maleza, unido al ascenso de las temperaturas propio del inicio del verano, crea un escenario que incrementa el peligro de incendios en diferentes puntos del municipio.

Según Castillo, las lluvias de este año han sido especialmente intensas en la capital, favoreciendo una proliferación extraordinaria de vegetación que ahora comienza a secarse rápidamente. Esta circunstancia, sostiene, sitúa a Granada en una situación de alerta que requiere actuaciones preventivas inmediatas.

El edil ha reclamado una vigilancia específica en los cauces de los ríos, así como en solares sin edificar, parques, jardines y alcorques distribuidos por los distintos barrios de la ciudad.

El PSOE alerta de posibles problemas de coordinación en el servicio de limpieza

Castillo también ha señalado que este es el primer año de funcionamiento del contrato de la nueva empresa encargada de las labores de limpieza y desbroce. En este sentido, ha asegurado que el Grupo Socialista ya ha detectado problemas de comunicación entre la adjudicataria y el Ayuntamiento.

A su juicio, esta falta de coordinación podría derivar en situaciones de riesgo para la seguridad si no se corrige con rapidez, especialmente en un periodo en el que las altas temperaturas incrementan la posibilidad de incendios urbanos y en zonas próximas a espacios naturales.

La formación socialista considera prioritario intervenir en los cauces fluviales, los solares vacíos y las áreas ajardinadas, además de reforzar el mantenimiento de parques y espacios públicos que presentan un evidente crecimiento de maleza.

El concejal socialista ha insistido además en la necesidad de dignificar los espacios públicos de Granada, criticando el estado actual de numerosos parques y alcorques.

En su opinión, la ciudad transmite una preocupante sensación de abandono que resulta incompatible con el elevado coste de los actuales contratos municipales de limpieza y mantenimiento de jardines, que, según ha afirmado, no están ofreciendo un servicio acorde con las expectativas generadas.

Por ello, el PSOE reclama una actuación prioritaria que permita revertir la falta de mantenimiento y eliminar la vegetación acumulada antes de que la llegada del calor extremo aumente todavía más los riesgos.