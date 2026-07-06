El PSOE denuncia que la ZBE de Carazo empeora más de un 10% la calidad del aire

El Grupo Municipal Socialista ha cargado este lunes contra la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Granada al asegurar que los datos oficiales evidencian un empeoramiento de la calidad del aire desde la puesta en marcha del modelo impulsado por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo.

La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha afirmado que los registros recopilados por el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía muestran un incremento de los niveles de contaminación, con una media del 8,6% en la estación Norte y del 10,4% en la estación de Congresos, respecto al periodo analizado desde la implantación de la ZBE.

Según Ruz, aunque los primeros meses coincidieron con un episodio de lluvias excepcional que favoreció temporalmente la calidad del aire, a partir de marzo los indicadores comenzaron a deteriorarse de forma continuada en ambas estaciones municipales, llegando incluso a registrar incrementos superiores al 100% en algunos meses.

"Frente a los relatos están los datos. Y los datos son claros: tenemos una ciudad colapsada, un Ayuntamiento saturado por la burocracia, miles de multas y, sin embargo, la calidad del aire no mejora; al contrario, empeora", ha manifestado la portavoz socialista.

ZBE de Granada: el PSOE cuestiona la eficacia del modelo de Carazo

Los socialistas sostienen que la actual Zona de Bajas Emisiones sustituyó al proyecto diseñado durante el anterior mandato, basado, según recuerdan, en un sistema progresivo de anillos elaborado con informes técnicos y consensuado con colectivos sociales.

Ruz considera que el actual equipo de gobierno modificó por completo ese planteamiento sin reforzar previamente el transporte público ni ofrecer alternativas suficientes al uso del vehículo privado.

En este sentido, ha criticado que el nuevo contrato del transporte urbano continúe sin adjudicarse tras tres años de mandato del Partido Popular y ha lamentado la falta de avances en la ampliación de la segunda línea del Metro.

"Advertimos desde el primer momento que una Zona de Bajas Emisiones sin un transporte público potente estaba condenada al fracaso. Hoy los datos oficiales nos dan la razón", ha señalado.

Además, la portavoz socialista ha denunciado el funcionamiento administrativo del sistema de excepciones y sanciones, asegurando que existen expedientes acumulados durante meses y multas notificadas con retraso que han provocado importantes cuantías económicas para algunos ciudadanos, además de obligar al Ayuntamiento a destinar personal de otros servicios para gestionar recursos y alegaciones.

Por su parte, el concejal socialista Jacobo Calvo ha defendido que el debate sobre la calidad del aire trasciende la movilidad y debe abordarse como una cuestión de salud pública.

¿Qué propone el PSOE para mejorar la calidad del aire en Granada?

Calvo ha apostado por una estrategia integral frente al cambio climático que incluya el refuerzo del transporte público, la ampliación del Metro, la creación de refugios climáticos, el incremento del arbolado urbano, nuevas zonas de sombra y la rehabilitación energética de viviendas.

El edil ha recordado además que, según los datos que ha expuesto, entre 25.000 y 30.000 personas fallecen prematuramente cada año en España por causas relacionadas con la contaminación atmosférica.

"Cuando hablamos de calidad del aire no hablamos de coches; hablamos de pulmones y hablamos de salud", ha afirmado. Asimismo, ha asegurado que el último periodo analizado mantiene la tendencia negativa en los indicadores de contaminación.

El PSOE pide rectificar la estrategia de la Zona de Bajas Emisiones

Los responsables socialistas han contrapuesto el modelo desarrollado durante el anterior mandato al actual sistema implantado por el gobierno municipal del PP.

A su juicio, Granada necesita recuperar una planificación basada en criterios técnicos, consenso institucional y políticas climáticas orientadas a mejorar la salud de la ciudadanía, dejando atrás un modelo que, sostienen, ha priorizado las sanciones sin conseguir mejorar la calidad del aire.

La concejala de movilidad y seguridad ciudadana, Ana Agudo, ha defendido la eficacia de la Zona de Bajas Emisiones frente a las críticas del Grupo Socialista, al asegurar que el reciente empeoramiento puntual de la calidad del aire responde a episodios de calima y no al funcionamiento de la medida.