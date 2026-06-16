El PSOE denuncia la falta de información sobre el cierre del Centro de Salud Fortuny Velutti y exige explicaciones a la Junta

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado públicamente su rechazo al cierre previsto del Centro de Salud Fortuny Velutti, una medida que, según denuncia, está generando incertidumbre entre los vecinos del Centro y el Bajo Albaicín por la ausencia de información oficial sobre cómo se reorganizará la atención sanitaria.

Durante una comparecencia ante las puertas del centro sanitario, la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, afirmó que la Junta de Andalucía pretende clausurar estas instalaciones tras la apertura del nuevo centro de La Rosaleda, una infraestructura financiada íntegramente por el Gobierno de España.

La dirigente socialista considera que esta decisión forma parte de una estrategia de reducción de servicios de atención primaria en distintos barrios de la capital granadina y ha criticado la falta de transparencia con la que, a su juicio, se está gestionando el proceso.

Ruz ha anunciado la solicitud de una reunión urgente con el delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada para conocer los planes previstos y trasladar el rechazo de los vecinos afectados.

Según ha explicado, el objetivo es obtener información clara sobre el futuro de los usuarios del centro y reclamar una planificación que evite perjuicios para una población especialmente envejecida. La portavoz socialista sostiene que muchas personas mayores dependen de la proximidad del centro sanitario para acceder con facilidad a la atención médica.

El impacto del cierre del Centro de Salud Fortuny Velutti en los vecinos

Desde el PSOE se advierte de que el cierre podría afectar especialmente a los residentes del Sagrario-Centro y el Bajo Albaicín, donde existe un elevado porcentaje de población de edad avanzada.

Ruz ha señalado que trasladar la asistencia sanitaria a otros centros, como Gran Capitán, “no puede hacerse de un día para otro” sin informar previamente a los usuarios y sin garantizar que el servicio pueda prestarse con normalidad.

Además, ha vinculado esta situación con el riesgo de favorecer procesos de despoblación y gentrificación en el casco histórico, al considerar que la pérdida de servicios públicos esenciales dificulta la permanencia de los vecinos en estos barrios.

La portavoz socialista ha asegurado que los propios profesionales del Centro de Salud Gran Capitán ya han mostrado preocupación por el incremento de pacientes que podrían asumir tras el cierre de Fortuny Velutti, una circunstancia que, según el PSOE, podría repercutir en la calidad de la atención asistencial.

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista ha pedido una rectificación de la decisión y ha reiterado su apuesta por mantener operativo el centro sanitario para garantizar una atención de proximidad.

La formación socialista insiste en que seguirá reclamando información y medidas que permitan preservar la atención sanitaria en el centro de la ciudad, al considerar que el mantenimiento del Centro de Salud Fortuny Velutti resulta fundamental para miles de usuarios y para garantizar el acceso a la sanidad pública en estos barrios.