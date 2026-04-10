El PP presenta su candidatura en Granada para las elecciones autonómicas

En una mañana marcada por el viento y la lluvia, el Partido Popular de Granada ha elegido el Arco de Elvira como escenario para presentar oficialmente su lista de candidatos a las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo 17 de mayo.

La candidatura está encabezada por la actual consejera de Fomento, Rocío Díaz, que lidera un equipo en el que predominan perfiles con experiencia en la gestión municipal, entre ellos alcaldes y concejales de la provincia.

“Un proyecto serio y comprometido con Granada”

El presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, ha destacado que la lista representa “un proyecto serio, sólido y comprometido” con Granada. Además, ha puesto en valor la experiencia del equipo como una de las principales fortalezas de la candidatura.

Rodríguez ha subrayado que se trata de una lista preparada para afrontar los retos de la provincia y consolidar el trabajo realizado en los últimos años desde el Gobierno andaluz.

Rocío Díaz apuesta por una campaña centrada en empleo y vivienda

Por su parte, Rocío Díaz ha asegurado que asume este reto “con ilusión y responsabilidad”, destacando la combinación de experiencia y renovación dentro de su equipo.

La candidata ha avanzado que la campaña del PP estará centrada en cuestiones clave como el empleo, la vivienda y los servicios públicos, apostando por la cercanía con los ciudadanos como eje principal de su acción política.

Arranque de la precampaña en Granada

Aunque aún faltan 37 días para las elecciones autonómicas, los partidos políticos ya comienzan a intensificar su actividad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presentará este sábado en un hotel de Granada las listas electorales del PP para los comicios.

Por su parte, el PSOE hará oficiales sus candidaturas este mismo viernes. La parlamentaria Olga Manzano será la encargada de encabezar la lista socialista por Granada.