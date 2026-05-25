La plaza Virgen del Rocío de Granada tendrá una fuente con juegos de agua, zona infantil adaptada y un nuevo espacio cultural al aire libre

El proyecto, con un plazo de ejecución de seis meses, contempla una fuente transitable con juegos de agua y luces LED, una renovada zona infantil adaptada y un espacio escénico multifuncional para actividades culturales al aire libre.

El Ayuntamiento de Granada ha presentado este lunes la actuación que permitirá transformar la plaza Virgen del Rocío en un enclave más seguro, cómodo y adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos. La intervención, incluida dentro del Plan de Plazas impulsado por el Gobierno municipal, contará con una inversión total de 630.169,88 euros (IVA incluido) y busca reforzar el papel de este espacio como punto de encuentro vecinal.

Obras remodelación en la plaza Virgen del Rocío | Ayuntamiento de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que el objetivo es conseguir que “esta plaza sea más accesible y usable durante todo el año, con espacios pensados para todos y que en los meses de calor permitan a las familias disfrutar del espacio público en mejores condiciones”.

Remodelación de la plaza Virgen del Rocío: una fuente accesible y un refugio climático para el verano

Uno de los elementos más innovadores de la remodelación de la plaza Virgen del Rocío será la construcción de una fuente recreativa transitable con juegos de agua a cota cero, diseñada sin bordillos para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, familias con carritos y usuarios en silla de ruedas.

¿Qué tendrá de especial esta nueva fuente en la plaza Virgen del Rocío?

Además de convertirse en un espacio de juego libre para niños y familias, funcionará como una zona de refresco durante los meses más calurosos, ayudando a generar un entorno más confortable y actuando como un auténtico refugio climático urbano.

Durante las épocas en las que no esté activa como zona lúdica, la fuente mantendrá un uso ornamental y contará con iluminación LED, permitiendo disfrutar del espacio también por la noche mediante distintos efectos de luz.

La plaza Virgen del Rocío estrenará una zona infantil inclusiva y adaptada

El proyecto contempla también una nueva zona de juegos infantiles adaptados, diseñada para fomentar la actividad física, la creatividad y la socialización entre los más pequeños.

Los nuevos elementos permitirán que todos los niños puedan disfrutar del espacio en igualdad de condiciones, incorporando juegos inclusivos pensados para favorecer la accesibilidad universal.

Además, se reorganizarán y mejorarán los actuales aparatos de ejercicio al aire libre, optimizando su distribución para incentivar la práctica deportiva entre vecinos de todas las edades.

Un espacio escénico multifuncional para acercar la cultura a los barrios

Otro de los grandes atractivos de la remodelación será la creación de un espacio escénico multifuncional, alineado con la estrategia cultural vinculada a Granada 2031.

La nueva infraestructura contará con una pérgola que funcionará como escenario y dispondrá de suministro eléctrico para facilitar la celebración de actuaciones, conciertos y eventos culturales al aire libre.

Según ha destacado la alcaldesa, “este nuevo espacio escénico permitirá acercar la actividad cultural a los barrios y dar más vida a la plaza como punto de encuentro”.

Para mejorar el confort y la integración paisajística, esta pérgola estará acompañada de vegetación trepadora, que aportará sombra natural y contribuirá a embellecer el conjunto.

Pavimentos sostenibles, más sombra y nuevo mobiliario urbano en la plaza Virgen del Rocío

La intervención municipal también incluye una renovación integral de los pavimentos mediante materiales sostenibles y permeables, capaces de mejorar el confort térmico y favorecer la infiltración del agua de lluvia, contribuyendo así a una mejor gestión del ciclo hídrico.

Entre las actuaciones previstas destacan:

Instalación de nuevos bancos y zonas circulares de estancia.

Incorporación de papeleras distribuidas por toda la plaza, incluida una específica para residuos de mascotas.

Nuevas fuentes accesibles, una de ellas adaptada para personas con discapacidad y otra con bebedero inferior para animales.

Mejora de la iluminación general del espacio.

Refuerzo de las zonas de sombra para hacer más agradable su uso durante todo el año.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Granada busca convertir la plaza Virgen del Rocío en un modelo de espacio público moderno, inclusivo y sostenible, pensado para favorecer la convivencia vecinal y revitalizar la vida de barrio mediante la cultura, el ocio y el disfrute al aire libre.