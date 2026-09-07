Pedro Fernández asegura que la declaración de Zona Gravemente Afectada por los terremotos será “inminente” y llegará este septiembre

Granada sigue pendiente de la declaración de Zona Gravemente Afectada tras los terremotos registrados desde la madrugada del pasado 15 de agosto. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegura que la decisión del Ejecutivo central será “inminente” y llegará durante este mes de septiembre, aunque todavía no se conoce el día concreto en el que se aprobará.

La declaración, conocida anteriormente como “zona catastrófica”, es especialmente esperada por los vecinos afectados, ya que permitirá poner en marcha y agilizar las ayudas destinadas a reparar los daños provocados por los terremotos en viviendas y otros inmuebles.

Uno de los principales efectos de esta declaración será facilitar la rehabilitación de las viviendas dañadas por los seísmos. Además, las ayudas podrán llegar también a personas que no cuentan con un seguro que cubra los desperfectos ocasionados por los terremotos.

Los movimientos sísmicos han provocado centenares de desalojados y daños millonarios en Granada y en distintos municipios del área metropolitana, entre ellos Las Gabias y Armilla. La provincia continúa registrando temblores, aunque los primeros días fueron los que concentraron los episodios de mayor intensidad y los principales daños.