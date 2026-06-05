Más de 200 jóvenes granadinos viajarán a Madrid para participar en la vigilia presidida por el Papa León XIV

Granada tendrá una destacada presencia en la visita apostólica que el Papa León XIV realizará este fin de semana en Madrid. Más de 200 jóvenes de la diócesis participarán en la gran vigilia de oración prevista para la noche del sábado 6 de junio en la plaza de Lima, uno de los principales encuentros programados durante la estancia del Pontífice en España.

Los participantes partirán desde Granada en autobús durante la madrugada del sábado para llegar a tiempo al acto, que comenzará a las 20.30 horas y reunirá a miles de jóvenes procedentes de distintos puntos del país.

¿Cuándo participarán los jóvenes granadinos en la vigilia del Papa León XIV?

La cita tendrá lugar el sábado 6 de junio en la plaza de Lima de Madrid. Los jóvenes de Granada acudirán organizados por la Delegación diocesana de Juventud e Infancia y compartirán este encuentro de fe junto a otros grupos diocesanos y movimientos eclesiales llegados desde toda España.

Además de la vigilia, los participantes tomarán parte en las distintas actividades organizadas por el Arzobispado de Madrid en colaboración con varias instituciones. Estas iniciativas buscan que los asistentes vivan una experiencia espiritual completa durante la visita del Santo Padre.

Jóvenes granadinos en la visita del Papa León XIV a Madrid

La presencia de los jóvenes granadinos forma parte de la amplia representación de fieles de la provincia que estará presente en distintos actos de la agenda papal. Según han detallado fuentes del Arzobispado de Granada, numerosas personas acudirán a Madrid de manera individual, en familia o a través de movimientos y carismas eclesiales.

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, también se desplazará a la capital para participar, al menos durante el fin de semana, en los actos previstos junto al Papa León XIV.

La diócesis considera que esta experiencia contribuirá a fortalecer los lazos entre los participantes y a profundizar en su vivencia de la fe, teniendo como referencia los mensajes que el Pontífice dirigirá durante su estancia en España.

¿Qué otros actos compartirán los jóvenes granadinos con el Papa?

La participación de la delegación granadina no concluirá con la vigilia del sábado. Al día siguiente, domingo 7 de junio, Solemnidad del Corpus Christi, los jóvenes asistirán a la Eucaristía que presidirá León XIV en la Plaza de Cibeles.

La celebración comenzará a las 10.00 horas y será uno de los momentos centrales de la visita apostólica. Se espera una amplia asistencia de fieles procedentes de numerosas diócesis españolas, entre ellas la de Granada, que contará con una importante representación juvenil.