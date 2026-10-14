Una investigación por violencia de género destapa un presunto matrimonio de conveniencia en Huétor Tájar: tres detenidos

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Huétor Tájar, una de ellas de nacionalidad española y las otras dos extranjeras, por su presunta implicación en delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación, denominada operación Poniente, se inició el pasado mes de julio, después de que los agentes intervinieran por un presunto episodio de violencia de género.

Durante las primeras pesquisas, los investigadores detectaron una discrepancia: la mujer que mantenía una relación sentimental con el hombre investigado no era la misma con la que este había contraído matrimonio civil en Huétor Tájar aproximadamente un año antes. Según la Policía Nacional, el hombre mantenía una relación con otra mujer de nacionalidad boliviana desde antes de que ambos llegaran a España.

Los agentes comprobaron que la pareja vivía en domicilios diferentes

La investigación contó con la colaboración de la Policía Local de Huétor Tájar y de agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, que realizaron comprobaciones simultáneas en los domicilios de la pareja sentimental y de la mujer española con la que se había celebrado el matrimonio.

Estas actuaciones, según la Policía Nacional, permitieron confirmar los indicios del presunto fraude matrimonial. Los investigadores también analizaron las circunstancias relacionadas con los testigos de la boda y con la tramitación del expediente matrimonial. Entre las personas investigadas figura un hombre extranjero de origen subsahariano que actuó como testigo, así como el abogado que tramitó el expediente y representó al supuesto marido en procedimientos de regularización tanto de este como de su pareja sentimental.

La Policía destaca, además, que ninguno de los familiares directos del hombre —sus padres y hermanos, residentes en la localidad— acudió a la boda civil celebrada en el Ayuntamiento de Huétor Tájar, aunque sí estuvieron entre las primeras personas a las que se comunicó la detención.

Solicitan anular el matrimonio y retirar el permiso de residencia

A raíz de la investigación, la Policía Nacional ha solicitado a la Oficina de Extranjeros de Granada la revocación del permiso de residencia y trabajo de cinco años del hombre investigado, al considerar que podría haberlo obtenido de forma fraudulenta. También ha pedido a la Fiscalía Provincial que promueva la nulidad del matrimonio.

Los tres detenidos, algunos de ellos con antecedentes policiales, han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Policía Nacional. La investigación se centra en esclarecer la presunta utilización del matrimonio para facilitar la regularización administrativa en España.