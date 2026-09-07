Granada tendrá en noviembre un nuevo parque infantil inclusivo en la Avenida Federico García Lorca

El Ayuntamiento de Granada ha comenzado la transformación de la actual explanada situada frente al Centro Deportivo Inacua-Antonio Prieto en un nuevo espacio de ocio y convivencia para niños y familias. La actuación está incluida en el Plan de Obras Municipales 2024-2027 y está siendo ejecutada por HPC IBÉRICA, S.A.

El proyecto permitirá crear dos grandes zonas de juegos infantiles, una a cada lado del vial peatonal que atraviesa el bulevar central de la Avenida Federico García Lorca. En total, ocuparán unos 936 metros cuadrados y estarán protegidas mediante 174 metros de vallado metálico.

Uno de los principales atractivos del nuevo parque será una Torre de Control de 6,83 metros de altura, equipada con una escalera espiral interior y dos grandes toboganes: uno de tipo espiral fabricado en acero inoxidable y otro curvo.

El espacio contará también con un juego combinado denominado Metrópolis, con dos torres, una de ellas tematizada como un cohete futurista, además de juegos de trepa, equilibrio y rotación. El circuito de equilibrio estará formado por siete plataformas conectadas mediante diferentes pasos de cuerda.

La zona de juegos se completará con un columpio clásico y un gran columpio de cuerda con capacidad para seis niños, además de una plataforma giratoria en forma de cuenco con capacidad para ocho menores mayores de tres años.

Un parque infantil pensado para todos

El carácter inclusivo es uno de los principales ejes del proyecto. El nuevo espacio contará con itinerarios accesibles que conectarán las diferentes zonas de juego y sus accesos, así como con elementos adaptados para que puedan ser utilizados conjuntamente por niños y niñas con distintas capacidades.

Entre ellos se instalará un columpio con asiento adaptado para menores con movilidad reducida, junto a otro asiento convencional. Todos los juegos estarán situados sobre un pavimento continuo de caucho amortiguante para mejorar la seguridad y reducir el impacto ante posibles caídas.

Además, el propio pavimento incorporará elementos de juego como rayuelas, números, flores, animales o tres en raya.

22 nuevos árboles y más zonas de sombra

La actuación también supondrá una transformación del entorno del bulevar. El proyecto contempla la creación de nuevas zonas ajardinadas y de estancia, con bancos, papeleras y fuentes bebedero accesibles.

Una de las principales mejoras ambientales será la plantación de 22 nuevos árboles, principalmente almeces, que permitirán generar más zonas de sombra y mejorar el confort de este espacio destinado al ocio familiar.

Cada una de las dos áreas de juegos contará además con una jardinera central sobreelevada de cuatro metros de diámetro, diseñada como elemento paisajístico y también como zona de asiento y descanso.

El proyecto incluye igualmente la renovación del alumbrado público, con ocho nuevas columnas de 3,5 metros de altura equipadas con tecnología LED, cuatro en cada zona de juegos.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que la actuación permitirá transformar la actual explanada frente a Inacua en un nuevo espacio de ocio infantil y familiar, con juegos inclusivos y nuevas zonas de sombra.

El nuevo parque infantil de la Avenida Federico García Lorca se suma a otras actuaciones desarrolladas o en marcha en la ciudad, como las nuevas zonas de juego de Martínez Campos, Glorieta de Arabial y Avenida de Cervantes, además de los proyectos de Plaza de Gracia y López Mezquita y el futuro Parque de las Familias.