Granada saca a licitación la segunda fase del Parque de las Familias para sumar 20.000 metros cuadrados de zonas verdes junto a la Vega

El Ayuntamiento de Granada da un nuevo paso en una de las transformaciones urbanas y ambientales más ambiciosas de la ciudad con la licitación de la segunda fase del Parque de las Familias, un proyecto que reforzará la conexión entre la capital y la Vega granadina al tiempo que se consolida como uno de los grandes legados de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Con un presupuesto de 5.171.061,60 euros y un plazo de ejecución estimado de nueve meses, esta nueva actuación permitirá incorporar cerca de 20.000 metros cuadrados adicionales al futuro parque, que junto a la primera fase —actualmente al 76% de ejecución— superará los 65.000 metros cuadrados de espacio público junto a la circunvalación GR-30.

El Parque de las Familias de Granada crecerá con más zonas verdes, cultura y ocio inclusivo

La segunda fase del Parque de las Familias recuperará antiguas huertas históricas situadas junto a la Vega para reinterpretarlas como un gran espacio verde contemporáneo donde naturaleza, patrimonio y cultura convivirán en un mismo entorno.

El diseño del parque estará inspirado en elementos profundamente ligados a la identidad granadina como la poesía, la música, el flamenco, la literatura, la danza y el agua, configurando un espacio pensado no solo para el descanso y el ocio, sino también para la celebración de actividades culturales al aire libre.

Granada apuesta por un parque cultural vinculado a Granada 2031 | Ayuntamiento de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que este nuevo parque “será también un legado cultural de Granada 2031, un gran espacio de encuentro al aire libre vinculado a la música, al flamenco, a la literatura, a la poesía y a la danza”.

¿Qué novedades incluirá la segunda fase del Parque de las Familias?

Entre las principales actuaciones previstas destaca la plantación de más de 300 nuevos árboles, junto con cerca de 6.500 metros cuadrados de zonas verdes y praderas con especies autóctonas, reforzando así la biodiversidad y la integración paisajística con el entorno de la Vega.

Además, el proyecto contempla más de 3.200 metros cuadrados destinados a áreas de juego infantiles innovadoras e inclusivas, adaptadas a diferentes edades y capacidades funcionales. Estas zonas contarán con estructuras trepadoras, juegos de equilibrio, espacios de arena y pequeñas colinas artificiales diseñadas para fomentar el juego colectivo y la imaginación.

También se instalarán pérgolas, graderíos y amplias zonas de sombra natural, facilitando el uso del parque durante todo el año y ofreciendo espacios de descanso para las familias.

Granada apuesta por un parque cultural vinculado a Granada 2031

Uno de los rasgos diferenciales del futuro Parque de las Familias será su fuerte componente cultural. El espacio contará con zonas específicamente habilitadas para actividades artísticas y comunitarias, como pequeños conciertos, proyecciones de cine, lectura al aire libre o espectáculos relacionados con la danza y el flamenco.

La propia toponimia del parque reflejará esta vocación cultural con nombres como Mirador de la Poesía, Terraza de la Escritura, Jardín de la Música y el Cine, Rincones del Baile y del Cante, Patio de los Naranjos o Placeta del Agua.

Más allá de su función como gran pulmón verde, el proyecto busca reconectar simbólicamente la ciudad con su paisaje histórico y con la Vega, integrando la tradición hidráulica nazarí mediante elementos como una acequia perimetral, distintas láminas de agua y una fuente transitable horizontal diseñada para refrescar el ambiente y generar nuevas zonas de juego.

Además, incluirá espacios para la práctica deportiva y comunitaria, como una zona Pump Track para jóvenes, áreas para yoga, baile o meditación y zonas multifuncionales para pícnics y celebraciones vecinales.

Según ha señalado Marifrán Carazo, “queremos que este parque sea uno de los grandes espacios de referencia de Andalucía, un lugar donde la cultura, el paisaje y el ocio al aire libre formen parte de la vida cotidiana de los barrios y de las familias”.