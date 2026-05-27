Granada se prepara para el desenlace de La Vuelta desde el Castillo de La Calahorra

El Castillo de La Calahorra se convertirá en uno de los epicentros del desenlace de La Vuelta a España 2026. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, acompañado por los alcaldes de los municipios por los que discurrirá el recorrido, ha presentado los detalles de las etapas granadinas de la competición en un acto celebrado precisamente en este enclave histórico del norte de la provincia.

Granada será escenario del tramo final de la ronda ciclista con dos jornadas decisivas y una tercera etapa intermedia que partirá desde Almuñécar y finalizará en Loja. La presentación refuerza el papel protagonista de la provincia dentro de una de las competiciones deportivas con mayor proyección internacional.

La Vuelta 2026 convertirá a Granada en escaparate mundial

El presidente de la institución provincial destacó la “apuesta firme y decidida” de la Diputación para situar a Granada como uno de los escenarios clave de La Vuelta a España 2026.

“Granada tendrá un protagonismo histórico en el final de La Vuelta con dos símbolos únicos como el Castillo de La Calahorra y la Alhambra como grandes referentes de un recorrido que mostrará al mundo la riqueza patrimonial, paisajística y deportiva de nuestra provincia”, señaló Rodríguez durante el acto.

Acto de presentación de los detalles de las etapas granadinas de La Vuelta 26 | Diputación de Granada

La penúltima etapa arrancará desde las puertas del Castillo de La Calahorra y atravesará municipios del norte provincial como Jérez del Marquesado y Guadix. Posteriormente, el recorrido se adentrará en el Puerto de Blancares y continuará por Pinos Genil y Güéjar Sierra hasta alcanzar el entorno de Sierra Nevada.

La etapa concluirá en el inédito Collado del Alguacil, con un recorrido de gran exigencia que superará los 5.000 metros de desnivel acumulado y que podría resultar decisivo para la clasificación general.

El final de La Vuelta en Granada tendrá a la Alhambra como protagonista

La última jornada de la carrera recorrerá diferentes municipios del área metropolitana antes de entrar en la capital granadina. El gran colofón llegará con una llegada situada en el entorno de la Alhambra, uno de los monumentos más reconocidos del mundo y símbolo internacional de Granada.

¿Qué supondrá para Granada albergar el final de La Vuelta 2026? La Diputación considera que el impacto irá mucho más allá del ámbito deportivo. La institución provincial destaca el potencial turístico, económico y promocional de un evento seguido por millones de espectadores en numerosos países.

Rodríguez subrayó que “se trata de una oportunidad única para Granada, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, económico y de imagen”, insistiendo en que la presencia de la provincia en el desenlace de la competición permitirá reforzar su proyección internacional.