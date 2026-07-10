Granada pierde la mitad de sus graduados en Enfermería mientras la marcha al extranjero crece un 20%

Granada continúa perdiendo profesionales de Enfermería a un ritmo que preocupa al sector sanitario. La provincia apenas consigue retener a poco más de la mitad de los enfermeros y enfermeras que forma cada año la Universidad de Granada (UGR), mientras aumenta el número de profesionales que buscan desarrollar su carrera fuera de España atraídos por mejores condiciones laborales y una mayor estabilidad.

Los últimos datos del Colegio Oficial de Enfermería de Granada reflejan que, de los 162 estudiantes que finalizaron el Grado de Enfermería en la UGR, únicamente 83 han conseguido permanecer trabajando en la provincia. El resto ha optado por trasladarse a otras comunidades autónomas o iniciar una carrera profesional en el extranjero.

La fuga de enfermeras en Granada sigue creciendo

La pérdida de profesionales no solo afecta a los recién graduados. Durante 2025, un total de 19 enfermeras granadinas solicitaron el certificado de buena conducta imprescindible para poder ejercer fuera de España, una cifra que sitúa a Granada como la cuarta provincia andaluza con mayor número de solicitudes para trabajar en el extranjero.

En el conjunto de Andalucía se han registrado 149 solicitudes durante este año, convirtiendo a la comunidad en la cuarta de España con mayor volumen de salidas de profesionales sanitarios. Los destinos más demandados por las enfermeras españolas siguen siendo Noruega, Estados Unidos, Suiza, Irlanda, Australia y Reino Unido.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería consideran que esta tendencia responde, principalmente, a la temporalidad de los contratos y a la dificultad para acceder a empleos estables dentro del sistema sanitario.

¿Por qué las enfermeras abandonan Granada para trabajar en otras provincias o en el extranjero?

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Granada, Raquel Rodríguez Blanque, explica que, aunque en los últimos años se ha mejorado la planificación de las contrataciones, la estabilidad laboral continúa siendo insuficiente.

"Desde el Colegio de Enfermería nos preocupa la continua fuga de talento hacia otros países. Es cierto que, en los últimos años, se ha avanzado en la planificación de las plantillas, de modo que la necesidad de contratación de enfermeras suele concentrarse en los periodos estivales. Sin embargo, esta circunstancia lleva a muchas profesionales a buscar oportunidades laborales en el extranjero que les ofrezcan una mayor estabilidad a nivel profesional y personal", señala.

El objetivo de formar nuevos profesionales en Granada pasa precisamente por reforzar el sistema sanitario provincial, aunque la realidad es que buena parte de esos titulados terminan desarrollando su carrera lejos de la provincia debido a mejores salarios, contratos más duraderos y mayores posibilidades de crecimiento profesional.

"Fuga de talento" en Granada: un problema que agrava el déficit sanitario

La pérdida de profesionales coincide con un importante déficit estructural de personal de Enfermería tanto en Granada como en el conjunto de Andalucía.

Rodríguez Blanque recuerda que, pese a las mejoras introducidas en los últimos años, la situación sigue siendo preocupante.

"No hay que obviar una realidad: a pesar de las mejoras implementadas en los últimos años, la ratio de enfermeras por habitante en Granada continúa por debajo de la media nacional y muy alejada de los estándares europeos. El sistema sanitario sigue arrastrando un importante déficit de profesionales que impide dar una respuesta adecuada a las necesidades de la población", afirma.

Actualmente, Andalucía dispone de una ratio de 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 6,45 de media nacional y las 8,12 que registra Europa. Para alcanzar esos niveles europeos sería necesario incorporar cerca de 22.000 profesionales más en toda la comunidad autónoma.

¿Qué soluciones plantea el Colegio de Enfermería de Granada?

Desde la organización profesional consideran prioritario avanzar hacia modelos de contratación que permitan fidelizar a los nuevos graduados y reducir la salida de profesionales.

Además de ofrecer mayor estabilidad laboral, reclaman mejorar la conciliación, impulsar el desarrollo de las especialidades enfermeras y adaptar las plantillas a la complejidad real de los cuidados que requiere la población.

En este sentido, Raquel Rodríguez subraya que ya se está trabajando para ajustar las ratios de profesionales en función de la intensidad de los cuidados que necesita cada paciente, con el objetivo de avanzar hacia una atención sanitaria más personalizada y eficiente.

Sin embargo, advierte de que mientras persistan la temporalidad, la inestabilidad laboral y las dificultades para desarrollar una carrera profesional sólida, Granada seguirá viendo cómo buena parte del talento que forma cada año acaba reforzando los sistemas sanitarios de otras comunidades y de numerosos países europeos y americanos.