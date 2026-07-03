Granada estrenará en las próximas semanas la renovada piscina universitaria de Fuentenueva, la única olímpica de la capital

La ciudad de Granada recuperará en las próximas semanas una de sus instalaciones deportivas más emblemáticas. La piscina universitaria de Fuentenueva, la única de dimensiones olímpicas de la capital, reabrirá sus puertas tras culminar una profunda reforma integral financiada por la Junta de Andalucía con una inversión de 5.325.122,3 euros.

La actuación, incluida entre las obras compensatorias por el paso del Metro de Granada por el campus universitario, permitirá que la instalación pueda utilizarse durante todo el año gracias a una innovadora cubierta textil desmontable, que se retirará en verano para disfrutar de la piscina al aire libre.

La piscina universitaria de Fuentenueva reabrirá tras más de una década cerrada

La infraestructura permanecía cerrada al público desde 2012 debido a su avanzado deterioro. Dos años después del inicio de las obras, la Consejería de Fomento ha dado por finalizada una intervención que ha supuesto la renovación completa del complejo deportivo.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que la finalización de las obras supone "un día importante para Granada y la Universidad", al tratarse de una actuación que llevaba años paralizada y que ha podido retomarse tras la firma de un nuevo convenio con la Universidad de Granada en 2023.

La responsable autonómica ha destacado además que la ejecución del proyecto ha tenido que superar importantes dificultades, entre ellas la actualización del proyecto para adaptarlo a nuevos estándares de calidad y un incendio registrado el pasado mes de enero en el sótano de las instalaciones, que obligó a ampliar el plazo previsto de ejecución.

¿Qué mejoras incorpora la nueva piscina universitaria de Fuentenueva?

La reforma ha transformado completamente tanto la piscina como el edificio que la acompaña.

Entre las principales actuaciones destacan:

La reparación e impermeabilización del vaso olímpico de 50 metros.

La instalación de una cubierta textil desmontable sobre estructura permanente de madera laminada.

Nuevos sistemas de climatización y depuración más eficientes.

Vestuarios completamente renovados.

Recepción, enfermería y nuevas dependencias administrativas.

Una sala de usos múltiples en la planta superior.

Ascensor interior y mejoras en la accesibilidad.

Elevador móvil para facilitar el baño a personas con movilidad reducida.

Reurbanización integral del entorno con nuevos pavimentos, zonas ajardinadas y mobiliario urbano.

Todo ello permitirá reducir el consumo energético, facilitar las tareas de mantenimiento y ofrecer un equipamiento adaptado a las necesidades actuales.

La piscina universitaria de Fuentenueva abrirá también a toda la ciudadanía

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha subrayado que la nueva instalación reforzará la práctica deportiva, la salud y el bienestar de la comunidad universitaria, pero también estará abierta al conjunto de la población de Granada y su provincia.

Durante el verano, los equipos técnicos de la Agencia de Obra Pública y de la Universidad realizarán las últimas pruebas de funcionamiento y el chequeo de todos los sistemas antes de que el Rectorado reciba oficialmente las instalaciones y pueda organizar su puesta en servicio.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que la actuación permite recuperar "una infraestructura deportiva estratégica" que responde a una demanda histórica tanto de la Universidad como de la ciudad.

Una inversión de más de 20 millones en actuaciones vinculadas al Metro de Granada

La remodelación de la piscina forma parte de las actuaciones compensatorias ejecutadas por la Junta de Andalucía tras la construcción del Metro de Granada a su paso por el campus universitario.

Solo en el entorno de la Universidad de Granada, estas intervenciones han superado los 6,6 millones de euros, incluyendo también la urbanización de los paseíllos universitarios.

En el conjunto de la provincia, las actuaciones compensatorias relacionadas con el Metro alcanzan una inversión cercana a los 20 millones de euros, con proyectos como la urbanización del eje Arabial-Palencia, el aparcamiento de la estación de ferrocarril, el Nuevo Camino de Maracena, la glorieta de la avenida Cristóbal Colón en Churriana de la Vega o mejoras en la movilidad y el tráfico en Armilla.