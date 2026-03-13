Granada busca un vuelo directo con Valencia para atraer turismo y reforzar la economía provincial

La provincia de Granada intenta reforzar su conectividad aérea después de la pérdida del vuelo directo con Bilbao, una ruta que operaba la aerolínea Vueling.

El propio Francis Rodríguez ya había advertido en la última mesa del aeropuerto celebrada en noviembre que los datos presentados por AENA apuntaban a la posible desaparición de esta conexión. Según el presidente provincial, aquellas previsiones indicaban claramente que el enlace con la capital vizcaína estaba en riesgo, aunque —según ha señalado— “nadie quiso verlo”.

Ante esta situación, Rodríguez ha optado por impulsar una agenda propia de contactos con instituciones y aerolíneas para atraer nuevas rutas que refuercen la conectividad aérea de la provincia.

Diputaciones de Granada y Valencia negocian una conexión aérea directa

En este contexto, los presidentes de las diputaciones de Granada y Valencia han mantenido un encuentro institucional en la sede de la corporación valenciana para avanzar en nuevas líneas de colaboración.

Uno de los principales objetivos es impulsar un vuelo directo entre Granada y Valencia, una conexión que permitiría mejorar la movilidad entre ambos territorios y potenciar su atractivo turístico.

Ambas instituciones estudian ya el desarrollo de un proyecto conjunto mediante un concurso público, que incluiría un plan específico de promoción turística dirigido tanto al mercado valenciano como al andaluz. Esta estrategia de co-marketing institucional combinaría acciones promocionales digitales y presenciales para aumentar la visibilidad de ambos destinos y reforzar su atractivo cultural, gastronómico y patrimonial durante todo el año.

Desde ambas diputaciones consideran que la nueva conexión aérea podría incrementar los flujos turísticos y estimular la actividad económica, además de facilitar escapadas de corta duración y reforzar los vínculos culturales entre ambas provincias.

Francis Rodríguez ha defendido que la mejora de la conectividad aérea es una “palanca fundamental para el crecimiento turístico y económico de la provincia” y ha asegurado que la Diputación seguirá trabajando para abrir Granada a nuevos mercados. Por su parte, Vicent Mompó ha subrayado las afinidades entre ambos territorios y la importancia de estrechar la cooperación institucional para generar nuevas oportunidades económicas, culturales y sociales.

Sierra Nevada, reclamo turístico para el visitante valenciano

Uno de los principales atractivos que Granada quiere ofrecer al mercado levantino es la estación de esquí de Sierra Nevada, considerada uno de los principales destinos de nieve del sur de Europa.

Rodríguez ha destacado que la estación representa un reclamo turístico de primer nivel para los visitantes de la Comunidad Valenciana, ya que permite combinar en un mismo viaje nieve, patrimonio histórico, gastronomía y la cercanía de la costa.

La Diputación confía en que esta nueva conexión aérea contribuya a posicionar a Granada como destino turístico durante todo el año y a reforzar su competitividad dentro del mercado nacional.