Granada alza la voz contra la violencia machista y exige mejoras en la protección a las víctimas

Granada ha vivido en la mañana de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la provincia ha encadenado al menos cinco actos consecutivos. Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación, Subdelegación del Gobierno y las principales organizaciones sindicales han leído sus manifiestos en una jornada de unidad frente a una lacra que sigue dejando cifras estremecedoras.

Actualmente, 2.864 mujeres cuentan con protección policial en el sistema VioGén, a las que se suman otras 24 en situación de riesgo. Con 58 municipios adheridos, Granada es la provincia con mayor implantación del programa en Andalucía y la segunda de España.

Durante los actos tomaron la palabra José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno; Antonio Granados, delegado de la Junta; Francis Rodríguez, presidente de la Diputación; Marifran Carazo, alcaldesa de Granada; y Clara Castarnado, responsable de Mujer de CCOO.

Pero la estadística se vuelve tragedia cuando se personaliza: entre las 38 mujeres asesinadas este año en España, una fue la granadina Rosalía, de 54 años, asesinada el 24 de agosto en Motril por su expareja, pese a que el agresor debía mantener una orden de alejamiento y la víctima estaba incluida en VioGén desde 2024.

Violencia machista y fallos en el sistema VioGén

Las magistradas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada alertan de que las pulseras telemáticas “siguen sin funcionar correctamente”. Denuncian fallos reiterados en la geolocalización y mayor facilidad de manipulación desde el cambio de empresa adjudicataria. En un caso reciente, los datos de dos dispositivos asignados a un agresor no coincidían, obligando a la Policía Local a intervenir para proteger a la víctima. Testigos llegaron a afirmar que lo habían visto sin el dispositivo en la muñeca.

La Guardia Civil confirmó que se tomaron medidas extraordinarias, incluida la asignación de escolta a la víctima.

Las magistradas subrayan que, aunque el sistema “es bueno y protege a las mujeres”, las disfunciones deben corregirse de manera urgente. Estos fallos, aseguran, se están detectando en todo el país y generan archivos y absoluciones, ya que los informes del Centro Cometa tienen un peso probatorio determinante.

La fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer coincide en el diagnóstico y añade que desde 2024 el sistema “funciona peor y acumula muchos errores”.

El presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, anunció que se trasladará nuevamente la problemática al Observatorio del CGPJ, al Ministerio de Justicia y a la Subdelegación del Gobierno.

El IAM denuncia obstáculos para contactar con nuevas víctimas

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) también alertó de “problemas” en VioGén 2. Desde su implantación, explican, ya no reciben los teléfonos de las nuevas víctimas, lo que impide una primera llamada de apoyo y asesoramiento. Antes, con VioGén 1, sí accedían a esa información esencial.

Ahora, solo obtienen una ID sin datos de contacto, lo que “ha eliminado el carácter dinámico del sistema”. El IAM asegura desconocer por qué se ha producido este cambio, ya que la normativa de protección de datos no ha variado. Aunque inicialmente creyeron que se trataba de un fallo técnico puntual, la situación persiste.

En ocasiones, denuncian, el sistema indica que se trata de una “víctima vulnerable”, pero sigue sin facilitar su teléfono. Por ello, el IAM ha pedido que se corrija la disfunción y se articule un mecanismo para contactar con estas mujeres.