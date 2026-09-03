El Gobierno de España ha dado por finalizadas las obras del desglosado número 9 de las conducciones del embalse de Rules, una actuación que la Costa Tropical de Granada lleva décadas esperando y que permitirá garantizar el abastecimiento de agua a unos 350.000 habitantes, además del suministro para el riego de 722 hectáreas agrícolas.

La finalización de este tramo supone un avance importante para la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, que durante décadas ha reclamado disponer del agua almacenada en el embalse de Rules para poder regar sus cultivos.

La situación ha sido especialmente paradójica durante años: mientras la presa permanecía llena de agua, los agricultores de la zona no podían utilizar esos recursos para el riego de sus campos. El embalse ha llegado incluso a acoger usos recreativos como el windsurf, pese a que su principal finalidad también pasa por garantizar los recursos hídricos para el abastecimiento y la agricultura.

Ahora, las nuevas conducciones permitirán trasladar ese recurso y mejorar la garantía de suministro tanto para los municipios de la Costa Tropical como para las explotaciones agrícolas beneficiadas.

Los trabajos de este desglosado han durado algo más de dos años. Comenzaron en enero de 2024 y han quedado concluidos en junio de 2026.

Las conducciones de Rules todavía no están terminadas

A pesar de la finalización de este tramo, el proyecto de las conducciones del embalse de Rules todavía no está completamente concluido. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que se continuará trabajando en el resto de los tramos pendientes.

La culminación del conjunto de las conducciones es una de las principales reivindicaciones históricas de la Costa Tropical, especialmente de los agricultores del Bajo Guadalfeo, que llevan décadas reclamando una solución que permita aprovechar para el abastecimiento y el regadío el agua almacenada en Rules.