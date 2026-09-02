La Diputación de Granada moviliza 840.000 euros para acelerar la vuelta a casa de las familias desalojadas por los terremotos

La Diputación de Granada ha dado luz verde este miércoles a una modificación presupuestaria de 840.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia para hacer frente a las consecuencias de los terremotos que han afectado a distintos municipios de la provincia.

Los fondos permitirán poner en marcha actuaciones municipales urgentes en aquellos puntos donde los daños provocados por los movimientos sísmicos todavía impiden que algunas familias puedan regresar a sus viviendas.

En concreto, la modificación contempla una ayuda de 400.000 euros para Las Gabias, mientras que los ayuntamientos de Granada capital y Armilla recibirán 220.000 euros cada uno. La Diputación ha señalado que esta medida podrá hacerse extensiva a otros municipios que presenten situaciones similares.

455 viviendas continúan desalojadas en Granada

Según los datos recogidos por el Servicio de Emergencias y Protección Civil de la Diputación de Granada, a fecha de 31 de agosto permanecían desalojadas 371 viviendas en Las Gabias, 43 en Armilla y 41 en Granada capital.

En total, son 455 viviendas en las que sus residentes todavía no han podido regresar con normalidad debido a los daños ocasionados por los terremotos.

El objetivo de las ayudas es que los ayuntamientos puedan actuar con rapidez para garantizar la seguridad de las personas y de los inmuebles afectados, así como eliminar las situaciones de riesgo que todavía persistan.

La modificación presupuestaria se articula mediante un crédito extraordinario financiado con cargo al Fondo de Contingencia de la institución provincial. Permitirá conceder tres subvenciones nominativas destinadas a sufragar las actuaciones municipales necesarias para responder a los daños derivados directamente de los seísmos.

El carácter extraordinario y urgente de la medida responde, según la Diputación, a la necesidad de que los recursos puedan movilizarse durante este mismo ejercicio y evitar que las actuaciones destinadas a garantizar la seguridad tengan que retrasarse.