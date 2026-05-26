La Diputación de Granada inaugura el gran paseo ciclopeatonal que conecta Ogíjares y Las Gabias alrededor de la Base Aérea

La Diputación de Granada ha dado un paso más en su apuesta por la movilidad sostenible y la mejora de los espacios públicos con la inauguración del nuevo paseo ciclopeatonal entre Ogíjares y Las Gabias, una actuación considerada uno de los Proyectos Estratégicos de la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, acompañado por la diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, ha presidido el acto inaugural de esta nueva infraestructura que discurre junto a la carretera provincial GR-3303, en el entorno de la Base Aérea.

El presidente de Diputación, Francis Rodríguez, preside la inauguración del paseo ciclopeatonal que conecta Ogíjares y Las Gabias | DIPUTACIÓN DE GRANADA

La actuación ha contado con una inversión total de 1.432.080 euros y permite completar un gran circuito circular deportivo y familiar que rodea la Base Aérea, reforzando la conexión entre varios municipios del cinturón metropolitano de Granada.

“Hemos conseguido hacer realidad una propuesta que planteamos al inicio de nuestro mandato, lo que refleja que cumplimos con nuestros compromisos”, ha señalado Rodríguez durante la inauguración.

Paseo ciclopeatonal entre Ogíjares y Las Gabias: "un impulso a la movilidad sostenible"

El nuevo tramo incorpora 3,4 kilómetros de paseo ciclopeatonal, que se suman a los recorridos ya existentes en Armilla, Ogíjares y Churriana de la Vega, conformando así un circuito de más de 8,5 kilómetros diseñado para fomentar la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y el ocio en plena naturaleza.

¿Qué mejoras incluye el nuevo paseo ciclopeatonal?

Entre las principales actuaciones ejecutadas destacan:

Creación de zonas deportivas y áreas de descanso para el uso de vecinos y visitantes.

Instalación de señalización horizontal y vertical y cartelería informativa.

Implementación de un moderno sistema de alumbrado público con 98 luminarias LED con detección de movimiento, que mejora la seguridad y reduce el consumo energético.

Construcción de un carril bici con firme flexible de Zahorra Artificial y MBC.

Ejecución del paseo peatonal con pavimento de alpañata con tierra roja de la Alhambra, respetando la integración paisajística del entorno.

La nueva conexión mejora significativamente la movilidad ciclista y peatonal entre municipios como Ogíjares, Las Gabias, Armilla, Alhendín y Churriana de la Vega, ofreciendo una alternativa segura y sostenible al vehículo privado.

Además, este gran circuito se consolida como un nuevo espacio para la convivencia familiar, el deporte al aire libre y el disfrute del entorno natural, reforzando la calidad de vida de miles de vecinos del área metropolitana.