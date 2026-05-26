Día de Mariana Pineda 2026: Granada recuerda a su heroína liberal con una ofrenda floral institucional

Granada vuelve a mirar este 26 de mayo a una de sus figuras más universales. Mariana Pineda, convertida en símbolo de la defensa de la libertad frente al absolutismo, será homenajeada hoy en un acto institucional organizado por la Corporación municipal con motivo del Día de Mariana Pineda, una cita que recuerda los 195 años de su ejecución mediante garrote vil.

La joven granadina fue ajusticiada en 1831 por negarse a delatar a sus compañeros implicados en una insurrección liberal que buscaba acabar con el régimen absolutista de Fernando VII en Andalucía. Su muerte la convirtió en referente histórico de la resistencia y los derechos civiles, trascendiendo generaciones como icono de valentía y compromiso político.

Día de Mariana Pineda en Granada: horario y recorrido del homenaje institucional

Los actos oficiales comenzarán esta tarde a las 18:20 horas, cuando la Corporación municipal de Granada, en comitiva y bajo mazas, partirá desde la Plaza del Carmen en dirección a la Plaza Mariana Pineda, uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad.

Allí tendrá lugar la tradicional ofrenda floral en honor a Mariana Pineda, a los pies de la estatua que preside la plaza y que recuerda permanentemente la memoria de la heroína granadina.

La ceremonia estará presidida por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al Consejo Municipal de la Mujer, en un acto que busca mantener vivo el legado histórico y social de Mariana Pineda.

Uno de los momentos más destacados del homenaje será la participación de integrantes de la Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831, cuyos miembros acompañarán la comitiva vestidos con trajes de época para ofrecer una recreación histórica que permitirá trasladar a ciudadanos y visitantes al contexto social y político del siglo XIX.

¿Por qué se celebra el Día de Mariana Pineda en Granada?

Cada 26 de mayo, Granada recuerda el sacrificio de Mariana Pineda como símbolo de la lucha por la libertad, la justicia y los derechos democráticos. Su figura ha trascendido el ámbito local para convertirse en un referente nacional, especialmente vinculado a la defensa de las libertades frente a la represión política.

Su negativa a revelar los nombres de sus compañeros revolucionarios la llevó al patíbulo, pero también a la historia. Su ejemplo ha sido reivindicado por generaciones y su figura inspiró incluso obras literarias como la célebre pieza teatral de Federico García Lorca.