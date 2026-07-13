Detenido uno de los presuntos autores del violento robo de 73.000 euros en un salón de juegos de Pinos Puente

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 63 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro de tenencia ilícita de armas por su presunta participación en el asalto a un salón de juegos de la localidad granadina de Pinos Puente. El arresto se produce tras una investigación desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Maracena, que continúa abierta para identificar y detener al segundo sospechoso.

Los hechos se remontan al pasado 29 de mayo, cuando dos individuos irrumpieron en el establecimiento ocultando su identidad con cascos integrales y portando armas cortas de fuego. Una vez en el interior, amenazaron a los dos empleados del local y lograron apoderarse de un botín de 73.000 euros antes de huir en una motocicleta.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron de inmediato al establecimiento para realizar la inspección técnico-ocular, recoger indicios y tomar declaración a las víctimas.

Las primeras pesquisas permitieron descubrir que la motocicleta utilizada en la fuga había sido robada el día anterior en Granada capital. Este hallazgo, junto con el resto de las pruebas recabadas durante la investigación, permitió a los investigadores identificar a uno de los presuntos autores del asalto.

Con los indicios obtenidos, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para registrar el domicilio del sospechoso. La operación se desarrolló con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Granada.

En el registro domiciliario, los agentes intervinieron 6.000 euros en efectivo y dos armas cortas. Entre ellas se encontraba una pistola Beretta calibre 22 equipada con silenciador y una pistola marca Star, cromada y con el número de serie borrado.

Como resultado de la operación, el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro de tenencia ilícita de armas.

Al día siguiente de la detención, los investigadores localizaron la motocicleta empleada en la huida, que había sido abandonada en una acequia tras el asalto.

El arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza número 6, que acordó su puesta en libertad con cargos mientras continúan las diligencias.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación con el objetivo de localizar y detener al segundo presunto implicado en este violento robo, en el que los autores actuaron encapuchados con cascos integrales y armados para intimidar a los trabajadores del establecimiento y hacerse con un importante botín.