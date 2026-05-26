Detenido un hombre tras amenazar de muerte a otro con un cuchillo y una barra de hierro en el Zaidín

La Policía Nacional ha detenido en el distrito sur de Granada a un hombre de 53 años como presunto autor de un delito de amenazas graves tras intimidar a otro varón con un cuchillo y una barra de hierro en el barrio del Zaidín. El arrestado, que cuenta con más de veinte antecedentes policiales, algunos relacionados con hechos similares, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 26 de mayo, cuando la víctima, de 52 años, alertó a la Sala CIMACC 091 tras refugiarse en el domicilio de su madre por temor a sufrir una agresión física.

Amenazas con cuchillo y barra de hierro en el Zaidín: así ocurrieron los hechos

Según relató el denunciante a los agentes desplazados al lugar, el incidente comenzó horas antes, cuando se cruzó en plena calle con un conocido con quien inició una discusión aparentemente trivial. Sin embargo, la tensión fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento violento.

Durante la discusión, el ahora detenido habría sacado un cuchillo y una barra de hierro, retando a la víctima a un enfrentamiento físico y profiriendo amenazas de muerte. Ante el temor de sufrir daños, especialmente al conocer que el agresor había salido recientemente de prisión por hechos similares, el afectado decidió huir y refugiarse en casa de su madre, ubicada a escasos metros.

Lejos de cesar, las amenazas continuaron. Según la denuncia, el presunto agresor acudió también al domicilio y comenzó a llamar insistentemente al portero automático, lo que llevó a la víctima a solicitar ayuda urgente a la Policía Nacional.

Tras recabar toda la información y la descripción física del supuesto autor, los agentes iniciaron una búsqueda por las inmediaciones que permitió localizarlo pocos minutos después.

Durante el registro de seguridad, los policías hallaron entre sus pertenencias un cuchillo de cocina de 11 centímetros y una barra de hierro de 54 centímetros de longitud, ambos presuntamente utilizados para intimidar al denunciante.

La víctima también aseguró haber visto una pistola durante el altercado. Sin embargo, los agentes no lograron localizar ningún arma de fuego ni entre los objetos del detenido ni en la zona donde ocurrieron los hechos.

Un detenido con más de veinte antecedentes policiales

El arrestado, de 53 años, acumula más de una veintena de antecedentes policiales previos, varios de ellos vinculados a episodios de naturaleza similar, según han informado fuentes policiales.

Tras su detención, el hombre ha pasado ya a disposición judicial, mientras que los objetos intervenidos también han sido remitidos a la autoridad competente para su análisis dentro de la investigación abierta.