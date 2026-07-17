Detenido un hombre de 68 años por provocar un incendio forestal en Cenes de la Vega que obligó a desalojar varias viviendas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 68 años como presunto responsable del incendio forestal registrado en la tarde de este jueves en Cenes de la Vega (Granada), un suceso que movilizó a un amplio dispositivo de emergencias y obligó al desalojo preventivo de varias viviendas debido a la cercanía de las llamas al núcleo urbano.

El aviso del incendio se recibió a las 20:23 horas, cuando el servicio de emergencias 112 alertó de un fuego declarado en la calle Barranco de Arcos del municipio. Las llamas avanzaron rápidamente hacia una zona de monte contigua, en dirección al paraje del Llano de la Perdiz, ya en el término municipal de Granada, afectando principalmente a una superficie de matorral y rastrojo.

En las labores de extinción participaron efectivos del cuerpo de Bomberos, el dispositivo del Plan Infoca con medios aéreos y patrullas de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Armilla, además de agentes especializados del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Incendio forestal en Cenes de la Vega: la investigación apunta a un origen intencionado

A medida que avanzaban las tareas de extinción, se incorporó a la investigación la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), unidad integrada por Agentes de Medio Ambiente encargada de esclarecer las causas y el origen del incendio.

¿Qué permitió identificar al presunto autor del incendio forestal?

Las primeras pesquisas apuntaban desde el inicio a un posible origen intencionado del fuego. En este sentido, el testimonio de varios vecinos resultó decisivo para el desarrollo de la investigación.

Según relataron los testigos a los agentes, un individuo fue visto arrojando un objeto en el acceso a una casa cueva que frecuentaba habitualmente. Apenas unos instantes después, comenzó el incendio en ese mismo punto, lo que orientó las investigaciones hacia un posible acto deliberado.

Con la información recopilada, los agentes del Seprona lograron identificar al presunto responsable y activaron un dispositivo de búsqueda por el municipio.

El operativo policial culminó con la localización y detención del sospechoso en una de las calles de Cenes de la Vega. Se trata de un hombre de 68 años, que ha sido arrestado como presunto autor del incendio forestal.

Según ha informado la Guardia Civil, el arrestado pasará este viernes a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, donde continuará la tramitación judicial del caso.

Mientras tanto, la investigación permanece abierta para determinar con precisión todas las circunstancias que rodearon el origen del incendio y evaluar el alcance de los daños ocasionados por un fuego que puso en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de los vecinos de Cenes de la Vega.