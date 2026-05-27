AVANZA y el comité de trabajadores del Metro de Granada se reúnen hoy a las 16:30 en el SERCLA para intentar cerrar el convenio colectivo

LEER MÁS Noticias

AVANZA, empresa gestora del Metro de Granada, y el comité de trabajadores vuelven este miércoles a la mesa de negociación con el objetivo de tratar de desbloquear el conflicto laboral abierto desde hace meses y avanzar en la renovación del convenio colectivo.

La reunión tendrá lugar esta tarde, a partir de las 16:30 horas, en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), en lo que supone el primer encuentro formal entre ambas partes tras la huelga desarrollada entre el 11 y el 15 de mayo.

El Metro de Granada afronta una semana clave para evitar nuevas huelgas

La cita se produce además en un momento decisivo para el futuro inmediato del servicio metropolitano. Los trabajadores mantienen convocadas nuevas jornadas de huelga con paros parciales para el sábado 30 de mayo, el martes 2, el miércoles 3 y el sábado 6 de junio.

Estas movilizaciones coinciden con la celebración del Corpus en Granada, una de las semanas con mayor número de desplazamientos y actividad en la capital y el área metropolitana.

¿Servirá la reunión del SERCLA para evitar nuevos paros en el Metro de Granada? Esa es la principal incógnita de una negociación marcada por las diferencias entre empresa y plantilla en cuestiones salariales y laborales vinculadas al nuevo convenio colectivo.

Servicios mínimos del 60% en el Metro de Granada durante los paros

Ante la convocatoria de huelga, la Junta de Andalucía ya ha establecido unos servicios mínimos del 60% para garantizar parte del funcionamiento del Metro de Granada durante los días de paros parciales.

El objetivo de la administración autonómica es minimizar el impacto de las protestas en plena semana del Corpus, cuando miles de usuarios utilizan diariamente el transporte metropolitano.

Mientras tanto, trabajadores y empresa afrontan la reunión de esta tarde con la presión de alcanzar avances que permitan rebajar la tensión y evitar nuevas afecciones al servicio.