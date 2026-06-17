El alcalde de Loja reclama más policías y contundencia judicial tras el tiroteo que dejó un joven herido

La localidad de Loja ha vivido un nuevo episodio de violencia después de que un joven de 22 años resultara herido por arma de fuego durante una reyerta entre dos grupos de personas ocurrida en la tarde de este martes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.20 horas en la calle Rafael Pérez del Álamo, según han informado fuentes de la Guardia Civil y del servicio de Emergencias 112 Andalucía. Tras recibir el aviso de varios testigos, el centro coordinador activó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios.

Los sanitarios atendieron al joven herido en el lugar de los hechos antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde quedó ingresado para recibir asistencia médica especializada.

Herido por arma de fuego en Loja: investigación abierta y sin detenidos

Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento y esclarecer la autoría del disparo que alcanzó al joven.

Según las fuentes consultadas, hasta el momento no se han practicado detenciones relacionadas con este suceso. Los investigadores continúan recopilando testimonios y pruebas para reconstruir lo sucedido y determinar la participación de las personas implicadas en la reyerta.

Este nuevo incidente ha generado preocupación entre los vecinos del municipio, especialmente por tratarse de un episodio de violencia con uso de arma de fuego en plena vía pública.

El alcalde de Loja reclama más presencia policial tras el tiroteo

Tras conocerse lo ocurrido, el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, ha reclamado un refuerzo de la presencia policial en el municipio y una mayor contundencia judicial frente a este tipo de hechos violentos.

El regidor considera necesario incrementar los recursos destinados a la seguridad ciudadana para prevenir nuevos incidentes y garantizar la tranquilidad de los vecinos. Además, ha insistido en la importancia de que exista una respuesta judicial firme ante conductas que puedan poner en riesgo la convivencia y la seguridad pública.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas conforme avancen las pesquisas de la Guardia Civil.