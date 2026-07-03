Adelante Andalucía lleva al Parlamento la financiación y el impacto de la VAU-5 en la Vega de Granada

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, ha trasladado al Parlamento andaluz una serie de iniciativas para conocer en profundidad los detalles del proyecto de la VAU-5 en la Vega de Granada, una infraestructura que la formación considera una amenaza para uno de los principales espacios agrícolas y ambientales de la provincia.

La iniciativa surge tras las demandas planteadas por la Plataforma en Defensa de la Vega de Granada, que viene alertando de las consecuencias que tendría la construcción de esta nueva vía de alta capacidad sobre un enclave considerado estratégico por su valor agrario, paisajístico y medioambiental.

VAU-5 en la Vega de Granada: preguntas sobre financiación y fondos europeos

Entre las cuestiones registradas, Adelante Andalucía solicita al Gobierno andaluz que detalle el presupuesto total previsto para la ejecución de la VAU-5, incluyendo el desglose por fases, anualidades y partidas presupuestarias, así como el origen de los recursos económicos destinados al proyecto.

La formación también pregunta expresamente si la infraestructura contará con financiación procedente de la Unión Europea y, en ese caso, qué programas europeos respaldarían el proyecto. Asimismo, solicita conocer qué requisitos ambientales debería cumplir para acceder a esos fondos y si la Junta de Andalucía ya ha iniciado contactos con las instituciones europeas o ha presentado una solicitud de financiación comunitaria.

Además, Adelante Andalucía reclama información sobre la existencia de informes que acrediten la compatibilidad del proyecto con los objetivos europeos en materia de lucha contra el cambio climático, reducción de emisiones contaminantes y conservación de la biodiversidad.

Del mismo modo, la iniciativa parlamentaria pide conocer los estudios técnicos que justificarían que la construcción de la VAU-5 contribuirá de forma efectiva a reducir la congestión del tráfico en el área metropolitana de Granada.

Otro de los aspectos sobre los que la formación solicita explicaciones es la posible afección de la infraestructura a los suelos de especial protección incluidos en la Vega de Granada dentro del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG).

Adelante Andalucía pide que la Junta valore expresamente las consecuencias que tendría la ejecución del proyecto sobre estos terrenos protegidos y sobre un espacio que diversas entidades consideran de alto valor agrícola y ambiental.

La parlamentaria granadina Inma Manzano ha reiterado su oposición a la iniciativa al considerar que "la VAU-5 es un proyecto obsoleto que no responde a los retos actuales de movilidad y sostenibilidad".

En su valoración, Manzano sostiene que "en pleno contexto de emergencia climática no tiene sentido seguir apostando por grandes infraestructuras viarias que fomentan un modelo de movilidad basado en el vehículo privado mientras se sacrifica un espacio agrícola y ambiental de enorme valor".

Asimismo, la diputada ha afirmado que "este proyecto destruye totalmente la Vega de Granada, patrimonio y pulmón verde de nuestra provincia", y ha defendido que las administraciones deben priorizar políticas orientadas a la conservación de este espacio estratégico y al refuerzo del transporte público metropolitano frente a la construcción de nuevas carreteras.