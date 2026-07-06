Abandonan una camada de cachorros en el canal de San Clemente de Huéscar: uno murió ahogado

La asociación ha rescatado recientemente a cuatro perros que habían sido arrojados al agua, aunque uno de ellos falleció ahogado antes de poder ser salvado. Su responsable reclama medidas urgentes para evitar que estas tragedias vuelvan a repetirse.
El abandono de animales vuelve a conmocionar a Huéscar. La protectora de animales USKAR ha hecho pública una denuncia tras rescatar una nueva camada de cachorros que había sido arrojada al canal de San Clemente, un lugar donde, según la asociación, este tipo de hechos se están produciendo con una frecuencia cada vez mayor.
En esta última intervención, los voluntarios consiguieron salvar a cuatro cachorros, aunque uno de ellos perdió la vida al no poder salir del canal a tiempo. Desde la protectora califican estos actos como "crueles e inhumanos" y advierten de que el problema se está agravando en los últimos meses.
Abandono de cachorros en el canal de San Clemente de Huéscar: una práctica que preocupa
La asociación asegura que el canal de San Clemente se ha convertido en un punto habitual de abandono de animales, especialmente de camadas de perros recién nacidos, que son arrojados al agua sin posibilidad de escapar por sus propios medios.
Desde USKAR lamentan que muchas personas continúen recurriendo al abandono como solución para deshacerse de camadas no deseadas, una conducta que, además de provocar un enorme sufrimiento animal, constituye un delito castigado por la legislación vigente en materia de protección animal.
Los voluntarios recuerdan que existen alternativas responsables, como contactar con protectoras o asociaciones, que pueden ofrecer ayuda para encontrar un hogar a los animales o gestionar su acogida.
La protectora USKAR pide medidas urgentes para evitar más muertes
La responsable de la protectora USKAR, Ana María Valero, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que adopte medidas para impedir que los animales que caen al canal queden atrapados sin posibilidad de salir.
¿Qué soluciones propone la protectora para evitar nuevas tragedias?
Entre las medidas reclamadas figura la instalación de sistemas o rampas de escape que permitan a perros y otros animales abandonar el canal en caso de caer al agua. Según la protectora, esta actuación contribuiría a reducir considerablemente el número de muertes y facilitaría el trabajo de los equipos de rescate y de los voluntarios.
Desde USKAR insisten en que es imprescindible actuar cuanto antes, tanto para frenar el abandono de animales como para adaptar las infraestructuras hidráulicas y minimizar sus consecuencias cuando estos episodios se producen.
La asociación hace un llamamiento a la concienciación ciudadana y recuerda que el abandono animal no solo supone un grave problema de bienestar, sino también una responsabilidad legal para quienes lo cometen. Mientras tanto, sus voluntarios continúan atendiendo rescates y reclamando soluciones que eviten que historias como la de esta última camada de cachorros vuelvan a repetirse en Huéscar.